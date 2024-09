La preparazione del Land del Brandeburgo alle inondazioni è lodevole

L'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW) ha adottato le misure necessarie per far fronte all'imminente alluvione nel Brandeburgo, come riportato dai loro resoconti. A metà settimana, i livelli d'acqua in crescita nell'Oder stanno causando preoccupazione, come dichiarato da Sebastian Gold della THW a RBB-Inforadio. Nonostante l'incertezza, si stanno facendo i preparativi per gestire tutte le possibili conseguenze. Il Brandeburgo è ben equipaggiato per affrontare questa situazione. Una riunione di crisi è prevista a Francoforte (Oder) martedì.

È fondamentale che le organizzazioni di soccorso e la politica lavorino insieme per pianificare in anticipo, ha sottolineato Gold. Anche se il Brandeburgo non è previsto per ricevere piogge abbondanti, l'alluvione origina dalla Germania sudorientale. Di conseguenza, i residenti dovrebbero prendere precauzioni e trasferire gli oggetti essenziali nei loro seminterrati se necessario.

Secondo l'Agenzia Ambientale dello Stato (LfU), alcune regioni dell'Oder, come Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Francoforte (Oder), potrebbero essere sotto il livello di allerta 1 per l'acqua alta a partire da mercoledì o giovedì. I livelli d'acqua stanno aumentando rapidamente, con il livello di allerta 4, che indica alluvioni su larga scala, atteso per domenica alla stazione di Ratzdorf.

Il livello di allerta 1 segnala che le acque hanno superato i loro argini e la situazione viene monitorata attentamente. Dal livello di allerta 3, le proprietà, le strade o i seminterrati potrebbero essere sommersi. Il livello di allerta 4 suggerisce che ampie aree urbane sono inondate.

