La Premier League sembra orchestrare un cambiamento significativo nei trasferimenti di giocatori.

La scena del calcio inglese sta attraversando un significativo cambiamento che potrebbe influenzare anche altri campionati europei. È probabile che la finestra di trasferimento venga chiusa prima della prima giornata di campionato in futuro. Questa è una richiesta che gli allenatori hanno sostenuto a lungo.

Secondo "The Times", i 20 club partecipanti alla più ricca lega a livello globale hanno apparentemente concordato su questo cambiamento durante un incontro tenutosi giovedì. Se tutto procede secondo i piani, la finestra di trasferimento si chiuderà il 15 agosto 2025, prima dell'inizio della stagione.

Per molto tempo, gli allenatori in diverse leghe europee hanno desiderato iniziare la stagione con una rosa definitiva. Nella Premier League, questo è stato osservato per l'ultima volta nel 2018 e nel 2019, ma la regolamentazione è stata successivamente abbandonata nella stagione 2020/21 a causa di presunti svantaggi competitivi rispetto ad altre leghe principali come la Bundesliga.

Attualmente, la finestra di trasferimento nei principali campionati europei si chiude a fine agosto/inizio settembre. La lega britannica spera di fare da apripista in questo senso - che la Germania, la Spagna, l'Italia e la Francia possano seguire l'esempio. Tuttavia, è importante notare che questa regola non è ancora stata ufficialmente ratificata, secondo le fonti dei media.

Questa potenziale trasformazione potrebbe avere anche ripercussioni sulle operazioni degli altri campionati. Ad esempio, nel 2023, il Bayern Monaco ha sperimentato personalmente quanto il mercato delle trattative possa essere ancora caotico. Il giorno finale della scadenza, avevano persino organizzato un controllo medico per il giocatore obiettivo Joao Palhinha. Purtroppo, l'affare è saltato all'ultimo momento, poiché il Fulham non era riuscito a trovare un sostituto per Palhinha, che ha poi raggiunto Monaco l'anno successivo.

Il cambiamento nella scena del calcio inglese potrebbe potenzialmente influenzare le finestre di trasferimento in altri campionati di calcio. Gli allenatori in diversi campionati di calcio, compresa la Bundesliga, hanno a lungo desiderato una chiusura della finestra di trasferimento prima dell'inizio della stagione.

