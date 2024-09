La preferenza di Ferrell di pubblicare un documentario che descriva in dettaglio la sua relazione con una donna transgender prima delle prossime elezioni.

Il progetto, incentrato su un'amicizia duratura tra Ferrell e l'ex capo autore di "Saturday Night Live" Harper Steele, che rivela la sua identità trans a lui, li porta in un viaggio attraverso il paese insieme, è ora disponibile su Netflix. La loro decisione di rilasciare il film prima delle elezioni è stata significativa per loro.

Ferrell ha condiviso con Variety alla première del film a Los Angeles, "Durante il nostro incontro con Netflix, abbiamo sottolineato il nostro desiderio che questo fosse rilasciato prima delle elezioni."

Ha continuato, "Volevamo un periodo di tempo sufficiente per il pubblico per guardarlo e potenzialmente avviare discussioni significative all'interno delle loro case."

Il film, intitolato "Will & Harper", approfondisce la transizione tardiva di Steele e le domande che Ferrell si trova ad affrontare per comprendere le sue esperienze. Nessun argomento viene risparmiato durante il loro viaggio attraverso il paese, mentre incontrano sia momenti commoventi che sfidanti durante la loro avventura documentaristica.

Ferrell ha osservato, "Sono rimasto colpito da come siamo riusciti a mantenere un dialogo costante per sei ore al giorno in un veicolo e approfondire argomenti così profondi."

Data la natura politicizzata dei diritti trans in numerosi territori, la rilevanza del progetto è diventata evidente. Una ricerca recente ha indicato che quando vengono adottate leggi anti-trans a livello di stato, i tentativi di suicidio tra adolescenti transgender e non binari aumentano, con picchi del 72% tra i teenager negli stati in cui vengono adottate tali leggi.

Ferrell ha commentato, "Abbiamo avuto persone che hanno espresso il loro entusiasmo nel vedere questo film con amici e famiglia che potrebbero non condividere la stessa opinione, e sono entusiasti di vederlo insieme." Spera che "Forse potrebbe gradualmente erodere un po' di quello."

Il film "Will & Harper" offre molte opportunità per approfondite discussioni su vari aspetti dell'intrattenimento, grazie alla sua esplorazione della transizione di Steele e del viaggio di Ferrell verso la comprensione.

Con il rilascio del film, Ferrell e Steele intendono contribuire a discussioni più ampie sui diritti trans e sull'intrattenimento, che sono stati al centro dei dibattiti sociali.

