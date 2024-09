La precedente condanna del paramedico coinvolto nel caso di Elijah McClain e' stata annullata, e ora sono condannati a libertà vigilata invece di scontare una pena di 5 anni di prigione.

Il giudice Mark Warner ha annunciato il rilascio di Peter Cichuniec dalla sua condanna detentiva durante una breve udienza venerdì, dopo che Cichuniec aveva richiesto in giugno una riduzione della pena a causa di "circostanze insolite e straordinarie" nel suo caso, secondo il Denver Post.

L'Ufficio del Procuratore Generale del Colorado, che ha gestito questo caso insieme ad altri collegati alla morte di Elijah McClain, ha espresso il proprio dissenso riguardo alla sentenza.

In una dichiarazione, hanno affermato: "Dopo aver esaminato le prove, una giuria statale ha incriminato Cichuniec e una giuria lo ha riconosciuto colpevole dei reati responsabili della morte di Elijah McClain. Siamo delusi che il tribunale abbia ridotto la sua pena oggi, ma rispettiamo l'autorità del tribunale".

Cichuniec è stato rilasciato dal carcere venerdì, come riportato dal Dipartimento di Correzione del Colorado.

CNN ha tentato di contattare il team legale di Cichuniec per un commento. Sheneen McClain, madre di Elijah, ha scelto di non rispondere alla decisione.

I capi d'imputazione derivano dall'arresto di Elijah McClain ad Aurora il 24 agosto 2019, dopo una segnalazione di una "persona sospetta" che indossava una maschera da sci. McClain, un terapista massaggiatore, musicista e appassionato di animali, stava tornando a casa da un negozio di convenience con una busta contenente tè freddo.

Un inquietante incontro catturato dalle telecamere del corpo di polizia ha mostrato gli agenti che costringevano McClain a terra e lo immobilizzavano con una mossa di strangolamento, bloccando il flusso di sangue al suo cervello e facendolo svenire. I paramedici sono intervenuti sulla scena e hanno somministrato una dose di ketamina appropriata per un individuo di 200 libbre, nonostante McClain pesasse solo 143 libbre. Questa situazione ha portato McClain a subire un attacco di cuore durante il trasporto in ospedale e alla sua morte tre giorni dopo.

Durante il processo, entrambi i paramedici hanno ammesso di aver somministrato una quantità eccessiva di ketamina a McClain a causa di una stima del peso errata. Inoltre, Cichuniec ha testimoniato di aver somministrato una dose di 500 milligrammi senza ottenere le informazioni sulla statura e sul peso di McClain, sostenendo di averlo fatto a causa di uno "stato di agitazione delirante", una diagnosi controversa spesso utilizzata per descrivere l'agitazione violenta in individui in stato di arresto o di detenzione da parte della polizia. Questa diagnosi non viene riconosciuta dalle principali associazioni mediche, come l'American Medical Association.

Durante la sua condanna in marzo, Cichuniec ha pianto e ha supplicato il tribunale di avere compassione, dicendo: "Capisco che questo potrebbe non sembrare giusto perché Miss McClain non avrà la possibilità di stare con Elijah, ma ti prego, giudice, di concedermi la possibilità di tornare dalla mia famiglia e prendermi cura di loro".

Prima della condanna, la madre di McClain ha espresso la sua "giusta rabbia" nei confronti di coloro che erano responsabili della prematura morte di suo figlio e ha chiesto giustizia per lui.

Emma Tucker, Eric Levenson e Raja Razek di CNN hanno contribuito a questo report.

