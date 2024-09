- La potenziale capacità dell'AfD di ostacolare decisioni importanti.

L'Alternativa per la Germania (AfD) ora ha il potenziale per ostacolare decisioni e elezioni significative in entrambi i corpi legislativi degli stati di Sassonia e Turingia a causa delle loro vittorie elettorali impressionanti.

Secondo le cifre provvisorie, il partito è previsto per detenere più di un terzo dei seggi nel corpo legislativo della Turingia, acquisendo così un cosiddetto potere di veto – 32 seggi su un totale di 88. In Sassonia, anche se è stata una competizione più serrata, sono comunque riusciti a garantire sufficienti seggi – 41 seggi su un totale di 120.

L'importanza del potere di veto dell'AfD

Se l'AfD detiene il potere di veto, alcune leggi regionali che richiedono una maggioranza dei due terzi di tutti i membri per essere approvate non possono essere implementate senza l'approvazione dei parlamentari di estrema destra.

In Sassonia e Turingia, come in altri stati federali, i giudici per i tribunali costituzionali e i capi dei corpi di controllo dello stato sono eletti tramite una votazione a maggioranza dei due terzi di tutti i parlamentari. Di conseguenza, alcuni di questi posti potrebbero non essere riempiti senza il consenso dell'AfD. Inoltre, questi corpi legislativi non possono sciogliersi da soli.

Secondo le regole di procedura del corpo legislativo della Turingia, il presidente parlamentare o i suoi vice possono essere rimossi solo da una maggioranza dei due terzi di tutti i membri. Gli individui nel comitato di nomina giudiziaria, responsabili della decisione sulle nomine a vita dei giudici nello stato, devono essere eletti da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti durante la sessione plenaria.

In Sassonia, i presidenti dei singoli comitati parlamentari possono essere rimossi solo da almeno due terzi del corpo legislativo.

Il potere di veto dell'AfD nel Parlamento europeo potrebbe potenzialmente sfidare decisioni e risoluzioni importanti, poiché potrebbero utilizzare la loro influenza per bloccare le politiche allineate con le leggi regionali vetate in Sassonia e Turingia. Il Parlamento europeo potrebbe aver bisogno dell'approvazione dell'AfD per nominare giudici per i tribunali costituzionali e i capi dei corpi di controllo dello stato in questi stati, a causa del requisito della maggioranza dei due terzi.

