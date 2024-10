La potenziale bancarotta ci sta avvolgando, sollevando domande sull'aumento del contributo supplementare per l'assistenza legale.

Il sistema di assicurazione a lungo termine sta affrontando una crisi finanziaria critica. Secondo fonti di cerchie della coalizione, il governo prevede che l'assicurazione potrebbe non essere in grado di coprire le sue spese già a partire da febbraio 2023 se non verranno adottate misure. Sono in corso trattative all'interno della coalizione per discutere misure di emergenza per evitare il fallimento.

L'aumento della aliquota di contribuzione dello 0,2 punti percentuali, previsto in precedenza dalle compagnie assicurative, non sarebbe sufficiente. Il governo, invece, stima la necessità di un aumento di 0,25-0,3 punti percentuali. Questa previsione è dovuta a un periodo di formazione del governo più lungo previsto dopo le elezioni federali in autunno 2025. Di conseguenza, l'aumento dovrebbe essere sufficientemente consistente per durare fino alla primavera del 2025.

Attualmente, l'aliquota di contribuzione generale per l'assicurazione a lungo termine è del 3,4%, mentre le persone senza figli pagano il 4%. Le famiglie con più di un figlio di età inferiore ai 25 anni hanno diritto a riduzioni. Un aumento aggiuntivo dell'aliquota di contribuzione dell'assicurazione a lungo termine di 0,3 punti percentuali seguirà l'aumento previsto delle contribuzioni assicurative di 0,7 punti percentuali. Ciò potrebbe comportare un notevole aumento delle contribuzioni della sicurezza sociale all'inizio del 2025, cosa che non si verificava da oltre 20 anni.

Di recente, un parere legale ha imposto al governo federale di rimborsare integralmente l'assicurazione a lungo termine per i costi extra sostenuti durante la pandemia di Corona. Tale importo è stimato in miliardi. Secondo DAK-Gesundheit, una delle compagnie assicurative, compiti come il finanziamento dei test per il Corona o il pagamento dei bonus per i dipendenti sono responsabilità sociali che dovrebbero essere coperte dalle tasse. Secondo DAK, le menzionate misure hanno comportato costi aggiuntivi di circa 13 miliardi di euro per l'assicurazione a lungo termine. Tuttavia, rimane incerto in che misura un rimborso potrebbe alleviare la situazione finanziaria dell'assicurazione a lungo termine statale.

La pressione finanziaria sul sistema di assicurazione a lungo termine potrebbe avere ripercussioni sull'economia nel suo insieme. Se l'assicurazione non è in grado di coprire le sue spese, potrebbe portare a un aumento del debito pubblico, con potenziali effetti negativi sulla crescita e sulla stabilità economica.

Data la crisi finanziaria attuale del sistema di assicurazione a lungo termine e la prevista necessità di un aumento consistente delle aliquote di contribuzione, l'impatto economico complessivo non dovrebbe essere trascurato.

Leggi anche: