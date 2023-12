La potenza dietro il trono di Marc Marquez in MotoGP

Marquez ha battuto record su record nella sua relativamente breve carriera e ha ridefinito ciò che è possibile fare in sella a una MotoGP da molti milioni di dollari.

Per tutto il tempo che il 26enne catalano ha trascorso nella classe regina, Hernandez è stato la sua ombra. Guardate un qualsiasi weekend di MotoGP e l'affabile 44enne è lì, con la cartellina in mano, a sussurrare consigli a Marquez e a dirigere l'intensa attività nel garage intorno a lui. I due sembrano inseparabili, amici con un legame indissolubile.

Lo stesso Marquez parla con evidente affetto del suo collega spagnolo. "Ho iniziato a lavorare con lui nel 2011", racconta il pluricampione alla CNN Sport. "Naturalmente, in questo periodo, ci sono stati momenti belli e momenti brutti, ma è come se non fosse il mio capo meccanico, è il mio amico".

Come un matrimonio

Ma la maggior parte degli amici non deve svolgere il ruolo di poliziotto buono e cattivo come il capo tecnico di un campione del mondo.

"Il fatto è che bisogna separare i rapporti personali", dice Hernandez alla CNN Sport.

"Quando inizio, non voglio essere amico del pilota, perché questo è un lavoro, siamo in un mondo professionale. Che tu sia un buon amico o meno, quando sei con un campione, o con qualsiasi corridore, loro vogliono il risultato".

La personalità non conta nulla, dice: "Puoi essere simpatico, divertente, ma alla fine, se non fai bene il tuo lavoro...", Hernandez sorride, fischia e fa un gesto con il pollice, "sei fuori".

Il capo equipaggio è abbastanza generoso da attribuire a Marquez il merito del legame speciale tra i due.

"Puoi stare con un pilota per 10 anni e non essere mai amico, il rapporto è solo professionale. Con Marc è diverso", dice Hernandez.

"Ma non è detto che tutto vada bene quando lavoriamo; molte volte litighiamo, molte volte cerchiamo il modo migliore per fare qualcosa e molte volte non siamo d'accordo... ma questo fa parte del lavoro".

Il giornalista David Emmett, una delle voci più autorevoli del paddock della MotoGP e redattore dell'influente sito MotoMatters, ha visto sbocciare il rapporto tra Hernandez e Marquez.

"È davvero come un matrimonio riuscito", ha detto Emmett alla CNN Sport. "Marc si fida di Santi e Santi è aperto alle idee di Marc. Passano ore e ore ogni giorno a esaminare i dati e a discutere su come migliorare ogni aspetto delle corse, sia in pista che a casa.

"Vincono insieme e perdono insieme, accettano insieme sia gli elogi che le colpe".

Il bug delle corse

Hernandez è nato nel mondo dell'ingegneria - suo padre lavorava come meccanico - e da bambino correva in scooter. Suo fratello correva nel campionato spagnolo, ma il giovane Hernandez era più interessato al calcio che alla MotoGP. Si nota come spesso usi il calcio come analogia per il suo lavoro.

A poco a poco ha iniziato ad appassionarsi alle moto. Poi, da adolescente, ha avuto un colpo di fortuna.

Mentre studiava per diventare meccanico e lavorava in un'officina, si presentò l'opportunità di lavorare presso il leggendario produttore di sospensioni Showa.

"Avevano bisogno di un giovane per un apprendistato e per insegnargli tutto ciò che riguardava le sospensioni, e io sono stato fortunato perché conoscevo alcune persone che lavoravano nel campionato mondiale e mi hanno dato questa opportunità. E ora eccomi qui".

Il calendario della MotoGP è una faticaccia. Con 19 gare in cinque continenti, le squadre percorrono più di 76.000 miglia (123 chilometri) nel corso di una stagione.

È abbastanza per mettere a dura prova chiunque, e Hernandez ammette che può essere difficile.

"Ho una figlia, che vive a Londra, io a Barcellona; ma non c'è solo mia figlia, ci sono anche il mio compagno, mio padre, mio fratello, i miei zii, tutta la famiglia, ne hai bisogno".

Tra una gara e l'altra, il barcellonese Hernandez cerca di tornare a casa quando può, ma non sempre è possibile.

"Dipende: per esempio, le ultime tre gare della stagione, in Asia, si va avanti, perché si è via per tre settimane di fila", spiega.

"In questo momento preferisco tornare a casa tra una gara e l'altra, anche solo per una settimana o cinque giorni. Certo, quando ero più giovane avrei voluto restare, perché tutto è nuovo, ma dopo 22 anni non più di tanto".

Nessuna tregua

Anche nella bassa stagione c'è poca tregua.

C'è un test post-stagionale a novembre, un'analisi del lavoro svolto dalla squadra e un briefing con gli ingegneri giapponesi in vista del prossimo campionato.

Ma, dice Hernandez, il riposo è fondamentale.

"È come per i piloti", dice. Devono fermarsi, non possono continuare ad andare in palestra, a mantenere la condizione fisica ogni giorno, perché devono anche recuperare".

"Anche io ho bisogno di staccare la spina, voglio dire, prendermi due o tre settimane, godermi la famiglia, gli amici, perché questo lavoro è un tale sacrificio, perché non si fa nulla con gli amici o la famiglia, quindi per questo motivo, quel tempo è molto importante per ricaricare le batterie".

L'era Marquez è stata un'era d'oro per la Honda, e il costruttore domina lo sport. Ma il successo, spiega Hernandez, non fa che aumentare la pressione.

"È come nel calcio, quando sei in una squadra che deve vincere il campionato, il campionato, la lega europea, tutto, se non vinci nulla è un disastro.

"Qui è lo stesso. Quando sei con un corridore come Marc, ogni anno inizi la stagione pensando di vincere il campionato del mondo, non di arrivare tra i primi cinque. Ogni volta che non si raggiunge l'obiettivo, non è un buon risultato".

La pressione di vincere

Hernandez ritiene che vedere un risultato nel contesto sia fondamentale dopo una gara, ma dice anche che la pressione è importante.

"Naturalmente, dopo la gara bisogna guardare al quadro generale, perché possono succedere molte cose, magari si arriva terzi, ma è abbastanza buono perché magari ci sono molte cadute, o un infortunio, molte cose.

"Ma quando sei con un pilota come Marc, l'obiettivo è solo uno: vincere. Ma nel momento in cui non sento questa pressione, devo tornare a casa, non posso stare qui".

Le corse su due ruote sono, per loro natura, fortemente influenzate dal tempo. Al MotoGP of the Americas di aprile ad Austin, i team hanno dovuto affrontare condizioni di pioggia, asciutto e vento in giorni diversi.

Cosa succede quando un equipaggio si trova di fronte a previsioni meteorologiche di questo tipo?

"Beh, sì, si dice 'f***'", ride Hernandez. "Il fatto è che la moto non è mai perfetta. Si vuole sempre migliorare, migliorare, migliorare, e anche se si hanno 10 giorni a disposizione, ne serve uno in più.

"Questo vale anche per un weekend di gara. Se domani magari tutte le sessioni sono sul bagnato e domenica è asciutto, hai solo due sessioni per fare il set-up della moto.

"Bisogna gestire il meteo, e magari sacrificare alcune cose oggi per essere pronti, e concentrarsi sulle cose più importanti, come le gomme, la messa a punto della moto, così ok magari non si arriva nelle migliori condizioni, ma per avere la migliore idea di cosa possiamo fare domenica".

In ogni weekend di gara, il lavoro di squadra è fondamentale, spiega Hernandez.

"Il mio lavoro, la mia posizione, è un po' come l'allenatore nel calcio, ma intorno all'allenatore ci sono molte persone, che lavorano duramente, e senza di esse è impossibile.

"Un uomo come me è il volto, ma in quel momento ogni meccanico è sotto pressione. Devono assemblare rapidamente la moto, non possono sbagliare. Devono preparare, riparare la moto o cambiare una gomma all'ultimo momento".

Secondo Emmett, il ruolo del capo equipaggio è assolutamente cruciale per il potenziale successo di una squadra.

"È difficile sopravvalutare quanto sia importante il ruolo di Santi Hernandez. Un ottimo capo equipaggio è in grado di ascoltare ciò che il pilota dice su come la moto si sente e risponde e di tradurlo in modifiche tecniche per rendere la moto più veloce. Questo richiede fiducia, comunicazione e un rapporto molto forte".

Marquez afferma che il rapporto va oltre la tecnologia. "Naturalmente parliamo di cose tecniche, ma lui mi aiuta anche su cose mentali, sulla vita, e questo rapporto professionale diventa un rapporto molto amichevole".

Fama

Hernandez è una figura distintiva nel paddock della MotoGP, ma, nonostante qualche leggera battuta dell'addetto stampa della Honda durante l'intervista di CNN Sport, insiste sul fatto che la sua fama è limitata alla pista.

"Nel circuito, naturalmente, le persone che vengono in pista seguono la MotoGP e se segui Marc o altri piloti... conosci la squadra... si avvicinano a te", dice.

Poi a casa, magari una volta vai al ristorante e qualcuno ti si avvicina e guardando la MotoGP ti dice: "Ah, tu lavori con Marc", e così via".

"Non sono io la star, siamo una squadra e dobbiamo lavorare nella stessa direzione. È come dico io, sono la persona che tutti conoscono e la gente pensa che io faccia tutto. Ma senza il resto delle persone, cioè gli ingegneri dietro e molte altre persone, non sono niente".

Anche dopo 22 anni nel paddock, e con un programma estenuante che porterebbe chiunque al limite, Hernandez dice che la vita lontano dalla MotoGP è impensabile.

"È una droga", dice ridendo. "Sono completamente, come dire in inglese... dipendente. Ora è come se dovessi andare all'ospedale per eliminare questa dipendenza. Ma per ora non ci penso".

Qualunque sia il futuro, Marquez dice a CNN Sport che il rapporto con Hernandez durerà. "Se ora smettessi di correre, lui sarebbe uno dei migliori amici della mia vita".

