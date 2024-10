"La potenza dell'acqua": come Helene ha causato scompiglio nella Carolina del Nord occidentale, lasciando le comunità in rovina

Una pioggerella leggera stava cadendo, ma gli Ashby "si sentivano al sicuro lì", con colonne che alzavano la loro seconda casa circa 20 piedi sopra il terreno vicino al confine del Tennessee, come ricordava Jessica Meidinger, figlia di Kim Ashby.

Per diversi giorni prima che Helene facesse terraferma in Florida, il Servizio Meteorologico Nazionale della Carolina del Nord aveva emesso avvertimenti per una miscela senza precedenti di forti piogge, allagamenti pericolosi e frane catastrofiche nelle regioni montuose. Un sistema meteorologico che era arrivato prima di Helene aveva già saturato il terreno e gonfiato i fiumi.

Più di 10 ore prima che l'uragano toccasse terra centinaia di miglia più lontano, l'ufficio di previsioni del tempo di Greenville-Spartanburg, Carolina del Sud, aveva previsto: "Questo sarà uno degli eventi meteorologici più significativi che si siano mai verificati nelle parti occidentali della regione nella storia moderna".

La mattina del 27 settembre, gli Ashby stavano facendo colazione quando la loro casa fu portata via dalle acque del fiume Elk. Un vicino aveva scattato una foto della casa mentre galleggiava via. Rod Ashby afferrò rapidamente sua moglie e i loro tre cani. All'inizio si aggrapparono a un vecchio materasso, poi a una sezione del muro che alla fine si spezzò, separandoli nelle acque rapide e piene di detriti, secondo Meidinger.

"Quella è stata l'ultima volta che ha visto mia madre. L'ultima volta che chiunque abbia visto mia madre", ha dichiarato Meidinger riguardo a suo padre putativo. Lui è sopravvissuto, riferendo di aver raggiunto un ramo d'albero per tirarsi fuori dall'acqua e poi di aver corso lungo la riva del fiume chiamando sua moglie.

Più di una settimana dopo che Helene aveva devastato ampie sezioni dell'ovest della Carolina del Nord, Kim Ashby remains one of several hundred individuals still unaccounted for. More than 100 fatalities have been reported in North Carolina. Helene was responsible for more than 200 deaths across six states, making it one of the deadliest hurricanes to strike the US mainland in the last 50 years.

"He wants to find Kim", said Lauren Meidinger, Rod Ashby's daughter-in-law.

“Il profumo della perdita umana”

Helene ha raggiunto la Big Bend della Florida come uragano di categoria 4 il 26 settembre, creando un percorso di distruzione di 500 miglia con allagamenti catastrofici, venti dannosi e blackout di energia.

Una settimana dopo la tempesta, l'odore penetrante della morte aleggia sull'aria di montagna frizzante nelle strade isolate e tortuose delle campagne devastate dell'ovest della Carolina del Nord.

“Stai passando per le città e l'odore di decadimento e perdita umana è travolgente”, ha detto Jazmine Rodgers, una consulente nonprofit di 32 anni che ha volunteering per aiutare i vicini nella città duramente colpita di Asheville.

Asheville si trova nella contea di Buncombe, che ha documentato almeno 72 morti, il bilancio più alto dello stato. Il medico legale della contea ha dovuto interrompere l'aggiornamento del bilancio delle vittime in attesa di ulteriore assistenza dallo stato, secondo la portavoce della contea di Buncombe Lillian Govus. Centinaia di residenti della contea sono ancora dispersi o intrappolati dopo l'uragano, ha detto Govus sabato.

“I ancora ricordo vividamente gli odori durante l'uragano Katrina”, ha detto Rodgers a CNN, la voce tremante. “L'odore di decadimento e il profumo della perdita umana. quell'immagine rimarrà con me per il resto della mia vita”.

Asheville si trova ai piedi delle Blue Ridge Mountains, rendendo la città un “bacino di raccolta” per la pioggia che scende per 4.000 piedi di altitudine. Con una popolazione di 95.000 persone, Asheville si trova alla confluenza di due fiumi principali, il French Broad e il Swannanoa, rendendola suscettibile agli allagamenti.

Ampie sezioni dell'ovest della Carolina del Nord, situate centinaia di miglia dalla costa, sono state trasformate beyond recognition. La risposta alle emergenze è stata sfidata da centinaia di strade distrutte e ponti crollati, nonché da interruzioni della comunicazione in corso.

“Il mio paese praticamente non esiste più”, ha detto Rodgers. “Sono cresciuta nell'ovest della Carolina del Nord fuori da Lake Lure, ho passato ogni estate a Chimney Rock. È completamente andato”.

“Per alcuni giorni sono stato in denial. Continuavo a credere che un tornado avesse attraversato la zona”, ha detto Rodgers. “Non riuscivo a farmi un'idea del fatto che il nostro fiume si fosse gonfiato così tanto da inondare tutto. È semplicemente la potenza dell'acqua”.

Una comunità annientata

A Chimney Rock, un villaggio a circa 20 miglia a sud-est di Asheville, non c'è stata nessuna struttura o casa lasciata intatta dalle acque di piena in tumulto. Chimney Rock, casa di meno di 200 persone, è chiamata per l'outcropping di granito che la sovrasta.

“Tutto ciò che si dà per scontato è stato cancellato – letteralmente”, ha detto il sindaco Peter O’Leary a CNN affiliate WSOC-TV.

“Ogni singolo business, ogni singolo edificio è stato danneggiato o distrutto”, ha detto O’Leary.

I residenti locali stavano usando muli per evacuare le persone e consegnare beni essenziali come cibo, acqua e forniture alle aree ancora inaccessibili con i veicoli, secondo Rodgers e altri. Alcuni dei residenti intrappolati avevano scritto i loro nomi su teli e condiviso immagini sui social media, sperando che i loro cari li vedessero. Several communities remain inaccessible only by helicopter.

“Ora Asheville sta ricevendo molta attenzione, anche se le comunità più piccole fuori Asheville hanno bisogno di attenzione”, ha detto Rodgers.

Il numero esatto di persone disperse è ancora sconosciuto. FEMA sta collaborando con le autorità locali e statali per confermare il totale, ha detto l'amministratore Deanne Criswell a CNN.

When speaking about the authentic scenery of western North Carolina, there's minor settlements, larger towns, but if you reside on a hill's side, you might just have one entryway and one exit, mentioned Rodgers. And if a bunch of large trees fall on your primary road, folks are confined.

Stiamo parlando di interi versanti di montagne che scompaiono completamente. È difficile quantificare quante persone sono scomparse dati i piccoli avvallamenti (o valli) disseminati nella parte occidentale della Carolina del Nord, piccole tasche di comunità, piccoli parchi roulotte. Se non hai parenti in quelle zone, probabilmente non ne hai mai sentito parlare.

Nella località turistica di Maggie Valley, nella Carolina del Nord, a circa 55 chilometri a ovest di Asheville, Joseph Franklin McElroy ha ammesso che i suoi gemelli di 6 anni stavano vivendo il disastro come una "grande avventura" ma erano ancora all'oscuro del fatto che la loro insegnante preferita - "come una seconda mamma" - era annegata durante la tempesta.

“Voglio dire, adorano questa insegnante”, ha detto CNN. “Adesso dobbiamo dirgli che questo grande viaggio ha portato via la vita della loro insegnante preferita”.

McElroy ha lamentato la presunta mancanza di interazione tra le autorità locali e i residenti.

“Sai, quando cade la connessione internet, siamo al buio”, ha detto. “Ci sono ancora molte persone che non sanno se i loro cari sono stati salvati. C'è una sorta di trauma psicologico che si sta sviluppando qui, dove le persone sono incerte e è reale”.

‘Dobbiamo evacuare’

Kim Ashby, descritta come “il collante che tiene tutti insieme” dalla figlia Jessica Meidinger, insegna nelle scuole della Carolina del Nord da 20 anni.

Kim e Rod Ashby stavano costruendo la casa a Elk Park da due anni e spesso andavano a dare gli ultimi tocchi. La coppia vive a Sanford, circa 72 chilometri a sud-ovest di Raleigh, ma sono andati alla loro seconda casa il giovedì per controllarla prima della tempesta.

Lauren Meidinger ha detto che i suoi suoceri stavano facendo colazione la mattina del 27 settembre quando Rod ha notato che c'era qualcosa che non andava. “Ha sentito un crepitio. È uscito di nuovo e ha visto che la base della casa era scomparsa”, ha detto Lauren. “È corso dentro. Ehi, dobbiamo vestirci. Dobbiamo evacuare”, ha detto a sua moglie.

In pochi secondi, la casa è stata portata via dalla corrente del fiume. Rod Ashby ha salvato Kim Ashby e i cani e si sono aggrappati a un pezzo di muro fino a quando non si è rotto.

È salito e sceso lungo la riva gridando per sua moglie prima di riuscire a raggiungere la casa di un vicino per chiedere aiuto. Jessica e Lauren Meidinger sono riuscite a portarlo a casa loro martedì sera.

“Voleva tornare lassù a continuare le ricerche”, ha detto Lauren Meidinger.

“È una lottatrice. Sai, Kim ha sconfitto il cancro al seno e ha lottato per tutta la vita”, ha detto Meidinger della sua suocera. “Sappiamo che se fosse uscita dall'acqua, sarebbe ancora viva”.

Le squadre di ricerca che utilizzano elicotteri, droni e cani non sono ancora riuscite a trovarla.

CNN’s David Williams, Isabel Rosales, Artemis Moshtaghian, Dakin Andone, Mary Gilbert, Angela Fritz, Holly Yan, Andy Rose, Chelsea Bailey, Joe Sutton, Taylor Romine, Dianne Gallagher e Rachel Ramirez hanno contribuito a questo report.

