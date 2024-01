La posta in gioco nel 2024

Una fatidica corsa alla Casa Bianca metterà di nuovo in gioco la democrazia negli Stati Uniti. Donald Trump non è l'unico populista di estrema destra a risorgere: il movimento è in marcia anche in Europa. Le guerre in Ucraina e a Gaza rischiano di innescare riverberi molto più ampi, mentre la stabilità economica e politica è minacciata dai massicci flussi migratori, dai timori di recessione e dagli impatti sempre più ampi del cambiamento climatico. Sulla maggior parte delle questioni, i governi democratici e sovrastati stanno lottando per dimostrare ai loro elettori di avere le risposte.

Il mondo non cambia solo perché il calendario passa da un anno all'altro. Ma data la confluenza di eventi che sappiamo accadranno quest'anno - così come tutte le incognite, l'anno olimpico 2024 potrebbe segnare uno spartiacque nella storia del XXI secolo.

Un'elezione epocale negli Stati Uniti

Lo shock globale più prevedibile del 2024 sarebbe l'elezione di Trump, che diventerebbe solo il secondo presidente degli Stati Uniti a vincere un mandato non consecutivo. L'ex presidente ci sta già dicendo apertamente che intende sottoporre la democrazia statunitense e l'ordine globale a guida americana alla sua più grande prova.

Il candidato repubblicano giura di usare l'autorità della presidenza per "punire" i suoi nemici e sventrare la burocrazia per rendere il governo uno strumento del suo potere personale. I paragoni con i nazisti sono a questo punto esagerati, ma la retorica di Trump - tra cui l'etichettatura degli avversari politici come "parassiti" e l'avvertimento che gli immigrati inquineranno il sangue dell'America - ricorda la demagogia degli anni Trenta e fa presagire la presidenza potenzialmente più estrema d'America. All'estero, Trump sta segnalando che abbandonerebbe l'Ucraina per avvicinarsi ad autocrati come il presidente russo Vladimir Putin, e la sua ostilità alle alleanze potrebbe persino mettere in pericolo la NATO.

Il tempo sta per scadere per i candidati alle primarie repubblicane per rovesciare Trump. A meno che non si verifichino sconvolgimenti nelle prossime settimane in Iowa e New Hampshire, l'ex presidente avrà il controllo del GOP più di quando ha lasciato Washington in disgrazia nel gennaio 2021. Il Paese non ha mai affrontato un'elezione del genere, con il probabile sfidante, un ex presidente che deve affrontare 91 accuse penali in quattro procedimenti penali, anche per presunti crimini contro la democrazia, perseguiti da un consulente speciale dell'amministrazione del suo successore. Se Trump prevarrà, si tratterà di una delle più sbalorditive e minacciose rimonte della storia politica.

Se sarà contro Trump, l'ultima campagna politica della carriera politica del presidente Joe Biden - iniziata quando Richard Nixon era alla Casa Bianca - sarà la prossima battaglia della sua autodefinita lotta per salvare l'anima dell'America. Il team di Biden sta assicurando ai democratici che, se Trump sarà a capo del GOP, gli elettori si presenteranno a favore del presidente per sventare una presa di potere estremista. Ma l'ottantunenne è assalito dallo scetticismo sul fatto che abbia la resistenza e l'acutezza per servire un secondo mandato completo. I prezzi elevati hanno inaridito gli elettori sul suo operato economico, nonostante la ritirata dell'inflazione. I nuovi conflitti globali e le sfide al potere degli Stati Uniti indeboliscono le pretese di Biden di essere un maestro della politica estera. Anche la coalizione del Presidente potrebbe sfilacciarsi, soprattutto tra i giovani e le minoranze. Inoltre, a differenza del 2020, sarà giudicato in base ai suoi risultati più che a quelli di Trump. E candidati terzi come Robert F. Kennedy Jr. potrebbero rivendicare una parte del voto anti-Trump in alcuni Stati.

Tuttavia, Biden è stato ripetutamente sottovalutato dal suo stesso schieramento e dai suoi avversari. I Democratici ritengono che l'assalto del GOP ai diritti dell'aborto sarà ancora una volta un fattore determinante per l'affluenza alle urne. I moderati dei sobborghi alienati da Trump saranno ancora una volta a favore di Biden?

Se gli eventi politici, economici e globali si muoveranno a suo favore, il Presidente potrebbe vincere una corsa serrata verso la rielezione. Ma Trump attrae milioni di elettori disillusi dalla loro sicurezza economica, che lo considerano un baluardo contro i cambiamenti sociali e razziali e si identificano con il suo duro atto d'accusa contro le "élite" della politica, della legge, dei media e di altre istituzioni. Se gli elettori sceglieranno Trump, avranno scelto un candidato che ha complottato per rovesciare un'elezione e che promette di usare un'ascia ancora più affilata contro la democrazia la prossima volta.

Ciò che accadrà a novembre potrebbe cambiare l'America per sempre e inviare forti scosse in tutto il mondo.

La Corte Suprema sotto i riflettori

Dopo anni di crollo della popolarità in seguito alle decisioni della maggioranza conservatrice, tra cui l'annullamento del diritto costituzionale federale all'aborto, la Corte viene trascinata sempre più a fondo nella politica. I giudici dovranno probabilmente affrontare lo scenario da incubo di pronunciarsi su questioni divisive, tra cui le recenti mosse del Colorado e del Maine per rendere Trump non eleggibile al voto a causa del divieto del 14° Emendamento sugli "insurrezionisti".

La corte potrebbe anche essere chiamata a giudicare le affermazioni di Trump secondo cui tutte le sue azioni - anche i suoi tentativi di ostacolare il risultato delle elezioni del 2020 - sono coperte dall'immunità presidenziale. Dato l'allontanamento del Paese e il rifiuto di Trump di accettare i risultati delle elezioni, non sarebbe una sorpresa vedere la Corte coinvolta nel voto di quest'anno a novembre.

Il caos a Washington è garantito

La crescente lotta dell'America per governare se stessa sarà evidenziata già questo mese, in un'importante resa dei conti sulla politica dell'immigrazione, sull'invio di assistenza all'Ucraina e a Israele e sulla funzione di base del finanziamento delle operazioni federali. Il dramma potrebbe far chiudere il governo e limitare la capacità del Paese di esercitare potere e influenza sulla scena globale.

La minuscola maggioranza repubblicana della Camera, ostaggio degli estremisti pro-Trump, decisa a mettere sotto accusa Biden e a varare massicci tagli alla spesa nonostante non abbia un mandato funzionante, sicuramente si radicalizzerà ulteriormente nell'anno delle elezioni. La presa del potere del nuovo presidente della Camera Mike Johnson è già tenue, poiché è bloccato nello stesso dilemma tra governo e politica che ha fatto cadere il suo predecessore Kevin McCarthy. Il tumulto e il disgusto per gli incumbent sono tali che è possibile che la Camera a guida repubblicana e il Senato a guida democratica si ribaltino in direzioni opposte in autunno.

L'anno fatidico dell'Ucraina

Sarà questo l'anno in cui l'Occidente abbandonerà l'Ucraina e premierà Putin per la sua barbarie, sottolineata dai nuovi attacchi aerei sui civili degli ultimi giorni?

La promessa di Biden che gli Stati Uniti resteranno al fianco dell'Ucraina "per tutto il tempo necessario" non è mai sembrata così vacillante. I repubblicani stanno bloccando la sua promessa di 60 miliardi di dollari per nuovi aiuti militari di cui l'Ucraina ha estremo bisogno dopo che la sua offensiva, pianificata da tempo, si è impantanata in un sanguinoso combattimento per logoramento in stile Prima Guerra Mondiale. Gli alleati di Putin in Europa, come il primo ministro ungherese Viktor Orban, stanno cercando di tagliare l'ancora di salvezza dell'Unione Europea a Kyiv. Il Presidente Volodymyr Zelensky è convinto che l'Ucraina continuerà a combattere, ma se l'Occidente si allontana, potrebbe trovarsi di fronte alla scelta tra negoziare con Putin con una mano debole e prolungare un conflitto che prosciugherà il suo Paese.

Putin pensa di poter aspettare l'Occidente per assicurarsi una vittoria che invierebbe segnali devastanti sul modo in cui l'America tratta i suoi amici. Un tale risultato premierebbe l'aggressione di un autocrate contro una democrazia sovrana e significherebbe una sconcertante sconfitta della NATO e una nuova era di insicurezza in Europa.

Il Medio Oriente sull'orlo del baratro

Può l'amministrazione Biden impedire che la guerra a Gaza si trasformi in una conflagrazione regionale? E Israele riuscirà a distruggere Hamas prima di distruggere completamente la propria reputazione all'estero in mezzo alla carneficina di civili palestinesi? E per quanto tempo potrà sopravvivere il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che ha promesso sicurezza agli israeliani prima che uno dei giorni più bui di Israele si svolgesse sotto il suo controllo?

Queste domande arrivano in un momento difficile del conflitto scatenato dagli attacchi terroristici di Hamas in Israele in ottobre. Le tensioni estreme stanno aumentando dall'Oceano Indiano, attraverso il Mar Rosso e in tutta la regione, con le truppe e le navi statunitensi sulla linea di tiro mentre i gruppi iraniani per procura nello Yemen, a Gaza e in Libano cercano di fare pressione su Israele e sul potere degli Stati Uniti. Mentre Biden ha tenuto stretto Israele dopo gli attacchi, il governo Netanyahu sembra ignorare i suoi appelli a diminuire l'intensità delle operazioni a Gaza e giura di continuare a combattere per mesi. Gli interessi degli Stati Uniti e di Israele sembrano divergere rapidamente, mentre il conflitto provoca gravi conseguenze politiche per Biden in patria, con gli elettori giovani e progressisti, in particolare, e gli arabo-americani del Michigan, uno Stato in bilico, che criticano la sua leadership.

Gli elettori possono cambiare il mondo

Centinaia di milioni di persone al di fuori degli Stati Uniti si recheranno alle urne quest'anno. Ma paradossalmente, le elezioni in tutto il mondo potrebbero dimostrare non tanto la solida salute della democrazia quanto il suo crescente pericolo. A gennaio, le elezioni presidenziali a Taiwan potrebbero suscitare nuove tensioni tra le due sponde dello Stretto e la Cina. In India, il primo ministro Narendra Modi dovrebbe essere rieletto e rafforzare un potere sempre più utilizzato per mettere in crisi la più grande democrazia del mondo. Ma il suo nazionalismo indù non impedisce agli Stati Uniti di corteggiarlo come baluardo contro la Cina. Le elezioni russe sono una farsa, ma Putin userebbe una vittoria di facciata per consolidare ulteriormente il suo potere, nonostante le massicce perdite militari in Ucraina.

Le elezioni del Parlamento europeo offrono un'apertura ai partiti di estrema destra, populisti e anti-immigrazione in Francia, Germania, Belgio e altrove. Il loro successo potrebbe essere un presagio per Trump, la cui ascesa populista è stata predetta dal voto della Gran Bretagna per lasciare l'UE nel 2016. I britannici, tuttavia, potrebbero approfittare di una probabile elezione quest'anno per respingere la caotica leadership di destra e tornare al Partito Laburista dopo 14 anni di abbandono. Ciò segnalerebbe che gli incumbent sono a rischio ovunque - un altro avvertimento preoccupante per Biden.

L'opposizione sente odore di potere anche in Sudafrica, dove l'African National Congress, in carica e afflitto da scandali, rischia di perdere le elezioni generali per la prima volta da quando Nelson Mandela è salito al potere. In Messico, è probabile che si arrivi a un soffitto di vetro, dato che entrambi i principali candidati alle elezioni presidenziali di giugno sono donne.

Una nuova realtà geopolitica

Il 2024 approfondirà un nuovo allineamento globale. Gli Stati Uniti e i loro alleati si trovano di fronte a un fronte sciolto ma sempre più coordinato di Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, che hanno tutti interessi distinti ma condividono l'obiettivo comune di erodere il potere degli Stati Uniti. Diverse declinazioni di questa affiliazione hanno dato forma ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, mentre è in corso una gara tra l'Occidente e i suoi avversari per l'influenza sui Paesi in via di sviluppo del "Sud globale", con la Cina che cerca soprattutto di contrastare le regole e le consuetudini dell'ordine globale da tempo guidato dagli Stati Uniti. Questi spostamenti delle placche geopolitiche fanno sì che ogni crisi globale diventi un banco di prova per la credibilità degli Stati Uniti e per la forza di Biden, proprio mentre i repubblicani cercano di dipingerlo come un leader debole e svampito in vista delle elezioni del 2024.

L'immigrazione confonde i governi di entrambe le sponde dell'Atlantico

I flussi migratori non documentati stanno assalendo quasi tutte le principali nazioni sviluppate. Dagli afflussi record al confine meridionale degli Stati Uniti al piano abortito della Gran Bretagna di deportare in Ruanda i migranti che hanno attraversato la Manica su piccole imbarcazioni, l'immigrazione suscita una miscela politica tossica. Ma le forti divisioni ideologiche su entrambe le sponde dell'Atlantico rendono sostanzialmente impossibili riforme efficaci per affrontare l'immigrazione irregolare, le strutture di frontiera sovraccariche e un sistema di asilo abusato. I necessari sforzi globali per combattere le cause degli esodi di massa - come il cambiamento climatico, le guerre, gli Stati falliti, l'estremismo politico e la crisi economica - sono al di là della portata limitata dei governi deboli. E il peggioramento della situazione fa il gioco di estremisti come Trump e di leader di estrema destra in Europa, come il recente vincitore delle elezioni olandesi Geert Wilders, che fanno demagogia sull'immigrazione e sugli stranieri e rendono le soluzioni politiche ancora più sfuggenti.

La guerra fredda tra Stati Uniti e Cina tornerà a scaldarsi?

Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato, come minimo, di impedire che le tensioni pericolose peggiorino nel loro vertice in California a novembre. Ma le molteplici pressioni che si esercitano sulle relazioni diplomatiche più importanti del mondo sono quotidiane. La Cina considera gli sforzi degli Stati Uniti per bilanciare l'ascesa della sua superpotenza come un accerchiamento e un tentativo illegittimo di sovvertire il suo legittimo destino. Gli incontri ravvicinati che coinvolgono le forze statunitensi e alleate e le navi e gli aerei cinesi nel Mar Cinese Meridionale e Orientale potrebbero sfociare in una grave crisi in qualsiasi momento. L'insistenza cinese sulla necessità di riportare la democratica Taiwan sotto il controllo della Cina continentale rappresenta uno dei grandi rischi di una nuova guerra. La Cina sarà un tema importante nelle elezioni americane, che ridurrà il margine di manovra di Biden, mentre Xi è sottoposto a forti pressioni in patria e non ha mai esitato a giocare una carta aggressiva e nazionalista per ottenere un effetto politico.

Comprendere l'IA è solo il primo passo

Quest'anno i governi intensificheranno gli sforzi per affrontare le implicazioni sociali, economiche, occupazionali e di sicurezza dei progressi dell 'intelligenza artificiale, mentre un numero sempre maggiore di aziende, eserciti globali e gruppi belligeranti non statali sperimenteranno come utilizzare le nuove tecnologie che fanno girare la testa. Le scoperte stanno accelerando in un modo che molti funzionari di alto livello comprendono a malapena, ostacolando le prospettive di regolamentazione. Ma l'alternativa è lasciare l'industria e il suo impatto destabilizzante sulla società nelle mani di sviluppatori e magnati che hanno scatenato i social media sul mondo senza pensare alle conseguenze.

Speranze per l'economia globale

L'anno scorso le azioni statunitensi hanno registrato un'improbabile impennata, grazie al raffreddamento dell'inflazione e alla creazione di posti di lavoro, in un'economia statunitense che ha registrato un andamento più sostenuto rispetto al resto del mondo. Se la Federal Reserve riuscirà a ottenere un atterraggio morbido nell'allentare la sua dura medicina dei tassi d'interesse, le prospettive di rielezione di Biden potrebbero impennarsi. La Cina spera in una ripresa dopo un anno difficile e potrebbe contribuire a risollevare la crescita globale. Ma se Trump vincerà a novembre e si atterrà al suo progetto di imporre un piano tariffario del 10% su tutte le importazioni, è probabile che scoppi una guerra commerciale che polverizzerà il sistema globale del libero commercio e, in ultima analisi, lascerà i consumatori in condizioni peggiori.

La crisi climatica supererà gli sforzi di mitigazione

Se le tendenze si confermeranno, il mondo si troverà di fronte a un altro anno di grandi alluvioni, incendi massicci, tempeste mostruose e siccità. Ma mentre le prove del cambiamento climatico diventano sempre più pericolosamente evidenti, in molti Paesi diminuisce la volontà politica di raggiungere gli obiettivi di emissione già stabiliti, poiché il costo per i consumatori diventa chiaro e gli opportunisti politici vedono come vincente l'attacco alle politiche verdi liberali.

Fonte: edition.cnn.com