La posizione ideologica del centro si è spostata in modo significativo verso il lato conservatore.

Persone che navigano la vita con chiarezza vedono la paura di pericoli autentici, esagerati e fabbricati, l'ansia radicata e il deterioramento della fiducia nelle istituzioni democratiche, inclusa la convinzione di avere un impatto personale sull'evoluzione della società. L'ansia, la stanchezza mentale e fisica e il declino dell'ottimismo per un futuro migliore sono diffusi ovunque, anche tra i giovani, che non discutono più di vite spensierate. Questo è comprensibile data la situazione attuale in Germania e nel mondo.

Un'indagine del aprile ha confermato una tendenza al pessimismo tra i 14 e i 29 anni. Le principali preoccupazioni erano l'inflazione, il costo delle case, la povertà degli anziani, la polarizzazione e l'afflusso di rifugiati. Klaus Hurrelmann e Simon Schnetzer hanno previsto uno "spostamento a destra", prevedendo ulteriori perdite per i partiti del semaforo e "significativi guadagni" per l'AfD.

La ricerca ha suscitato critiche riguardo alla sua metodologia, nonostante la reputazione di Hurrelmann e Schnetzer come ricercatori sulla gioventù. Dopo la pubblicazione, si sono tenute le elezioni europee. I Verdi - ancora il partito più popolare tra i 18-24enni con il 23% nel 2019 - sono scesi al 11%. L'AfD ha guadagnato 11 punti, raggiungendo il 16%. Poche settimane dopo, l'SPD, soprattutto i Verdi e il FDP, hanno subito sconfitte in Turingia, Sassonia e Brandeburgo. L'AfD ha migliorato significativamente ovunque, inclusi i giovani votanti.

L'economic "miracolo" verde è più un incubo

L'estremismo di destra è diffuso nell'est, e molti giovani tendono verso di esso. Tuttavia, questo non spiega completamente lo spostamento verso l'Altra per la Germania. I calcoli di Infratest Dimap mostrano che l'AfD ha guadagnato circa 24.000 voti da ex elettori SPD, Sinistra e Verdi di tutte le età in Brandeburgo. Questi elettori non possono tutti essere classificati come nazisti. Non si tratta principalmente di voti di protesta. La maggior parte dei giovani vota in base alle questioni pressanti. La casa accessibile, la sicurezza interna e la lotta contro il crimine e il terrorismo sono in cima alla loro lista delle priorità.

Il governo Scholz ha riconosciuto queste preoccupazioni tardi e ha agito con cautela. La coalizione del semaforo era soddisfatta del verdetto di essere lontana dal cittadino medio e dalla persona comune. Ricarda Lang, ancora presidente dei Verdi, ha risposto alla domanda su quanto fosse importante la migrazione nel risultato complessivo, specificamente per i Verdi, subito dopo le elezioni in Turingia e Sassonia con: "Non credo che sia la questione principale qui". Perché allora è stata eseguita la deportazione di afghani gravemente criminalizzati proprio prima della domenica delle elezioni?

È vero che il cambiamento climatico deve essere affrontato urgentemente, poiché contribuisce ai flussi di rifugiati. Ma concentrarsi su questo problema esclusivamente e chiudere le centrali nucleari, legalizzare la detenzione di cannabis e sostenere i diritti delle persone transgender viene visto da molti cittadini come attivismo elitista e scollegato dalle questioni del mondo reale. Questo non aiuta a pagare l'affitto o a garantire la posizione della Germania. Il "miracolo economico verde" che Scholz e Habeck avevano immaginato è attualmente più un incubo. Basta guardare la VW e il diniego di Habeck della deindustrializzazione solo pochi mesi fa.

Lettera aperta dei Giovani Verdi svela il radicalismo

L'ignoranza di Lang riguardo alle condizioni della vita reale è stata evidente quando ha risposto a una domanda sulla pensione media in Germania a "Lanz". Ha stimato "circa 2000 euro" - una somma per cui molti pensionati sarebbero grati. Non è che ogni pensionato è ridotto a raccogliere bottiglie o a visitare banche alimentari, ma non è nemmeno un evento raro. I giorni in cui la Germania risolveva tutti i problemi e le disuguaglianze sociali con miliardi stanno volgendo al termine. Questo è influenzato anche dal numero crescente di rifugiati. "Il nostro cuore è ampio, ma le nostre capacità sono limitate", ha detto l'ex Presidente federale Joachim Gauck già a settembre 2015, quando Merkel affermava ancora: "Ce la possiamo fare".

Gauck è stato subito etichettato come "populista di destra" - un fraintendimento che ogni individuo che parlava dello sforzo di un paese e della crisi dell'intera società ha dovuto subire. In particolare, i socialdemocratici e i Verdi hanno trascurato qualsiasi discussione sui lati negativi dell'immigrazione, spesso con l'argomento: "Questo aiuta l'AfD". La coalizione rosso-verde, tollerata dal FDP, ha fallito nel riconoscere che ogni rifiuto di regolare l'immigrazione, di agire con fermezza contro i criminali stranieri e di seguire le promesse precedenti non rappresenta il razzismo o l'abbandono dei valori umanitari. Invece, il paese può essere impedito di scivolare ulteriormente in una crisi politica, simile a quella della Germania tra le due guerre - una crisi che potrebbe minacciare il nucleo dello stato e della democrazia.

La lettera scritta dai membri di sinistra e prevalentemente giovani dei Verdi mostra la loro posizione intransigente, spesso percepita come poco pratica. Essi definiscono l'incidente a Solingen "fastidioso" e sostengono un approccio fermo nei confronti dei militanti islamisti in poche concise frasi. Tuttavia, non propongono cambiamenti significativi altrimenti. Invece di ammettere gli errori passati nei confronti di Boris Palmer, come le critiche frequenti, e riconoscere la sua affermazione che "non possiamo accogliere il mondo intero", si lamentano dell'allegato "spostamento a destra" dei Verdi e della loro partecipazione alla coalizione del semaforo. Essi argomentano che l'adozione del linguaggio di destra rafforza solo partiti antidemocratici e inumani. Invece, la loro missione dovrebbe essere quella di proporre soluzioni realistiche e lungimiranti che rispettino i principi di giustizia, dignità umana e solidarietà.

Risoluzioni? Eccole qui. Gli slogan da soli non bastano. È sconcertante quanto uno debba essere ignaro e distaccato per ignorare le ripetute richieste di aiuto dalle città e dalle comunità, per ignorare la pressione sulle scuole e sui centri di cura per l'infanzia. Quanto deve essere cieco per pensare che contrastando l'islamismo mentre si tollera l'immigrazione incontrollata, si rinuncia alle espulsioni e non si riduce l'aiuto ai rifugiati, si possa ridurre il sostegno all'AfD. Un simile pensiero è lontano dalla realtà. Non sorprende che la direzione del gruppo giovani dei Verdi abbia rassegnato completamente le dimissioni, fondando un nuovo organismo dove la realtà non è essenziale.

L'AfD ha bisogno solo di seminare costantemente paura, fare promesse irrealizzabili e guardare mentre i governi lottano per mantenere la nazione. Stanno emergendo alleanze temporanee negli stati orientali, che troveranno difficile trovare un punto d'incontro. Man mano che la pressione aumenta, la linea difensiva si indebolisce e la società crolla. L'AfD ha solo bisogno di pazienza.

Di conseguenza, la strategia di attribuire il furto di voti del presidente della CDU e candidato alla cancellieria Friedrich Merz al seguire l'AfD e spostare la CDU a destra è superata. In effetti, Merz ha spostato leggermente il suo partito a destra. Tuttavia, ora rappresenta una parte sostanziale della popolazione. Il SPD, un tempo voce del popolo, non ha colto questo fatto. Di conseguenza, Scholz e il suo partito non invertiranno la tendenza questa volta, nonostante gli eventuali errori di Merz. Le elezioni del Bundestag si vinceranno al centro. E il centro si trova molto più a destra rispetto all'era di Merkel. Merz ha riconosciuto questo fatto.

La Commissione Europea, riconoscendo le preoccupazioni dei giovani, ha incoraggiato politiche che affrontano le loro priorità principali, come l'abitare accessibile e la sicurezza interna. Nonostante gli sforzi della Commissione, alcuni criticano il suo approccio come distaccato dalle questioni reali, concentrandosi sull'attivismo ambientale invece di affrontare le preoccupazioni economiche.

La sezione giovani del partito Verde, in una lettera aperta, ha criticato i loro leader per la loro presunta mancanza di attenzione alle soluzioni pratiche e il loro focus sull'attivismo elit

Leggi anche: