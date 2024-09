La posizione di leader mondiale è occupata dal gruppo di danza a zero punti, Raygun, nella classifica globale.

Ai Giochi Olimpici di Parigi, la 37enne artista Rachael "Raygun" Gunn incontra scherno e derisione dopo la sua esibizione insolita all'esordio del Breaking. Tuttavia, in seguito trionfa, conquistando la prima posizione nella classifica della Federazione Mondiale di DanzaSport (WDSF). Ufficialmente, può ora considerarsi la numero uno al mondo.

La sua esibizione alle Olimpiadi ha scatenato controversie e critiche online, ma Gunn in seguito si vendica. La leader australiana della classifica WDSF detiene il titolo temporaneo della migliore breaker del mondo.

La classifica è determinata dai quattro migliori risultati degli ultimi 12 mesi. Come spiegato dalla federazione, i risultati delle competizioni di qualificazione olimpica e delle Olimpiade stesse, dove Gunn non ha impressionato la giuria a causa dei limiti delle quote di concorrenti, non sono stati inclusi nella classifica. Inoltre, "molti atleti hanno solo un risultato di competizione che contribuisce alla loro classifica" poiché ci sono stati pochi eventi classificati tra dicembre 2023 e i Giochi Estivi.

Il Salto del Canguro e la Giuria

Gunn ha conquistato il Campionato Continentale Oceanico in questo periodo, guadagnando 1.000 punti di classifica. La B-Girl giapponese Riko ha raccolto anch'essa 1.000 punti, dopo la sua vittoria alla Gold World Series a Hong Kong nel dicembre 2023. Tuttavia, la WDSF considera la competizione di Raygun come più importante. Il mandato di Gunn al vertice della classifica mondiale è previsto essere breve. La World Series riprende a Shanghai in ottobre. I suoi punti dal Campionato Continentale scadranno verso la fine del mese successivo.

Dopo la sua esibizione olimpica, Gunn ha incontrato l'amarezza. In un video su Instagram, ha riferito reazioni "estremamente offensive". "È bello aver portato un po' di felicità nelle vostre vite", ha detto Gunn. "Non sapevo che avrebbe anche aperto la porta a così tanta rabbia". È stato scoraggiante.

Nella sua esibizione, Gunn si è rotolata a terra e ha saltellato come un canguro. La giuria ha penalizzato questo con un punteggio zero. La 37enne artista ha preso la cosa con filosofia. "Ogni mossa che faccio è unica. La creatività conta molto per me, quindi cerco sempre di esprimere la mia arte", ha detto. "A volte risuona con la giuria, a volte no. Faccio la mia cosa e è arte. È questo il punto."

Nonostante la controversia e le critiche seguite alla sua esibizione olimpica peculiare, lo stile unico e la creatività di Gunn hanno continuato a risplendere in altri eventi sportivi.

