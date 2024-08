La posizione di leader è necessaria per la situazione di crisi a Docklands.

Da più di un decennio, Hannes Hellmann ha interpretato il capo della polizia Wolf Haller nella serie ZDF "Emergency Room Harbor Front". Con il suo 70º compleanno che si avvicina il 25 ottobre, è giunto il momento di congedarsi da questo iconico personaggio. Hellmann lascia ufficialmente la serie.

Nella serie poliziesca ZDF "Emergency Room Harbor Front", Wolf Haller è stato il volto della PK 21 di Amburgo per molte stagioni. Ma questa tradizione sta per cambiare. L'attore Hannes Hellmann ha annunciato il suo addio alla serie televisiva di successo.

Secondo un portavoce della ZDF, il capo della polizia Wolf Haller va in pensione "a buon diritto", un tributo al personaggio interpretato da Hellmann dal 2007, con la serie che dura 18 stagioni. Hellmann stesso ha condiviso con i giornali tedeschi "Munich Mercury" e "tz" che la decisione di andarsene dopo un decennio di "collaborazioni straordinarie con colleghi talentuosi sia davanti che dietro la macchina da presa" non è stata facile, ma ora sente l'impulso di "iniziare in un altro modo".

"Un commiato gradito"

La nuova stagione di "Emergency Room Harbor Front" debutterà il 26 settembre. L'episodio finale con Wolf Haller come capo della stazione è previsto per febbraio 2025. Hellmann è stato avaro di dettagli sulla partenza del suo personaggio, ma ha lasciato intendere che sarà "molto affascinante, bello e anche adorabile". "Sono molto emozionato."

Hellmann ha fatto parte della serie poliziesca dal 2013 e ne è stato un protagonista regolare da allora. Tuttavia, alcuni colleghi sono stati presenti nella serie sin dall'inizio. Sanna Englund e Rhea Harder-Vennewald, ad esempio, hanno interpretato Melanie Hansen e Franziska Jung sin dal primo episodio, così come Fabian Harloff nel ruolo del dottor Philipp Haase.

Oltre a "Emergency Room Harbor Front", Hellmann è apparso in numerosi film e produzioni televisive dagli anni '90. Spesso appare in ruoli da guest star nelle serie poliziesche ARD "Crime Scene" e "Police 110".

