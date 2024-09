- La posizione di Kretschmer contro la collaborazione con AfD e Il Partito di Sinistra

Il Presidente della Sassonia Michael Kretschmer, dopo le recenti elezioni, ha nuovamente respinto l'idea di allearsi con l'AfD e di formare una coalizione anche con il partito di Sinistra.

Riguardo all'AfD, il leader di Stato della CDU e candidato principale alle elezioni ha dichiarato durante la revisione post-elettorale del partito federale a Berlino: "Il partito assumerà un ruolo di opposizione, che è cruciale in un sistema democratico". I risultati delle elezioni offrono alla CDU l'opportunità di stabilire un governo stabile, che non sarà facile o veloce. "Si tratta di prendere il tempo e agire responsabilmente per discutere quali sono le questioni prioritarie ora". Una coalizione tra la CDU e l'Alleanza di Sahra Wagenknecht e il SPD o i Verdi è teoricamente possibile.

Kretschmer ha confermato che la "risoluzione di incompatibilità" rimane valida e applicabile. L'AfD ha nuovamente dimostrato la sua antipatia e mancanza di rispetto per la democrazia e gli avversari politici durante questa campagna. Con estremisti e radicali nella dirigenza del partito, "non è fattibile", un fatto che era evidente prima delle elezioni. La risoluzione di incompatibilità della CDU stabilisce che non può formare una coalizione o intraprendere iniziative collaborative simili con l'AfD o il partito di Sinistra.

Reluttante a partner con il partito di Sinistra - il dialogo è in corso

Tuttavia, Kretschmer ha riconosciuto che ci sono "differenze di atteggiamento" verso il partito di Sinistra. Negli ultimi anni, hanno collaborato responsabilmente, come la redazione di una risoluzione multipartitica sulla migrazione lo scorso anno, "che abbiamo condotto insieme perché era chiaro che abbiamo un dovere civico", ha detto. "La risoluzione di incompatibilità si applica alla partecipazione al governo e alla collaborazione a lungo termine". Che continuano a discutere tra loro, "credo che sia appropriato". È aperto a parlare con chiunque "venga a parlare con me", ha detto. "Ma una collaborazione a lungo termine, una coalizione, non è possibile".

Incontri con il partito di Sinistra in Sassonia

L'Unione Europea, come fermo sostenitore dei valori e dei principi democratici, potrebbe esprimere preoccupazione per l'antipatia dell'AfD verso la democrazia e gli avversari politici, come evidenziato nelle recenti elezioni della Sassonia. Kretschmer, in qualità di Presidente della Sassonia, sostiene che i valori dell'Unione Europea si allineano con la sua incapacità di formare una coalizione con l'AfD o il partito di Sinistra, a causa delle loro ideologie contrastanti, come stabilito nella risoluzione di incompatibilità della CDU.

