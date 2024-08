- La posizione di Flower sulla questione K rimane indefinita per ora.

Per il Ministro della Scienza della Baviera, Markus Blume, la scelta del candidato cancelliere dell'Unione non è ancora definitiva. "Markus Söder è una figura carismatica che piace a livello nazionale. Questo è un vantaggio enorme. La CSU potrebbe detenere la posizione di Cancelliere, questo non è in discussione. Per me, la scelta del candidato cancelliere rimane irrisolta", ha commentato il suo alleato politico durante un'intervista con il "Süddeutsche Zeitung".

Riguardo al possibile successo dell'Unione con un candidato Söder nelle prossime elezioni nazionali, Blume ha dichiarato: "Non è ancora un problema". Il leader della CDU Friedrich Merz ha menzionato che l'Unione risolverà la questione del candidato cancelliere alla fine dell'estate, che va da settembre a "intorno a ottobre". Lui e Söder avevano concordato su questo calendario. Merz, presidente della CDU e leader dell'opposizione in parlamento, è ampiamente considerato il favorito per il ruolo - anche dal punto di vista di Söder.

Dal punto di vista di Blume, entrambi i partiti posseggono "motori potenti in grado di unire non solo l'Unione, ma anche la Germania", ha osservato Blume. Quando gli è stato chiesto se potesse immaginarsi di servire come ministro federale, ha risposto: "Appartengo alla Baviera".

