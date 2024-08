- La posizione di direttore siderurgico è in attesa di sostituzione da parte del direttore generale di Thyssenkrupp.

Il CEO di Thyssenkrupp, Miguel López, sta valutando di sostituire numerosi membri del consiglio di amministrazione della divisione acciaio, secondo quanto riportato dal "Handelsblatt". Tre dei cinque membri del consiglio sono stati apparentemente presentati con proposte di accordi di risoluzione. Tra questi c'è Bernhard Osburg, CEO della divisione acciaio. Le modifiche sono dovute alla insoddisfazione di López per le strategie di ristrutturazione del business dell'acciaio, secondo fonti interne.

La società ha deciso di non commentare il report. Un portavoce della società ha dichiarato: "Non commentiamo di solito le voci sul personale", in risposta alla richiesta di un commento da parte dell'agenzia di stampa dpa.

Riunione del Consiglio di Sorveglianza di Thyssenkrupp Steel

Il Consiglio di Sorveglianza di Thyssenkrupp Steel Europe si riunirà giovedì a Duisburg alle 15:00. Il presidente del Consiglio Sigmar Gabriel e Detlef Wetzel, vicepresidente del comitato, hanno organizzato una conferenza stampa per le 17:00.

Thyssenkrupp impiega 27.000 persone nella divisione acciaio, con circa 13.000 che lavorano a Duisburg. La società impiega anche circa 70.000 persone in altri settori aziendali.

La divisione, colpita dal calo economico e dagli importazioni a basso costo, è in procinto di essere ristrutturata. I piani per una scissione includono una riduzione della capacità di produzione di acciaio a Duisburg, che potrebbe comportare tagli al personale. Il dibattito ruota attorno al sostegno finanziario fornito dalla società madre durante la scissione. I piani di ristrutturazione attuali del consiglio dell'acciaio non sono considerati sufficienti dalla società madre.

Solo mercoledì, i rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza AG hanno espresso il loro sostegno all'approccio di ristrutturazione di López. Hanno invitato la parte dei dipendenti a evitare di agitare i dipendenti suggerendo ampi tagli individuali ai posti di lavoro. Negli ultimi mesi, i consigli dei lavoratori e l'IG Metall hanno protestato contro i consistenti tagli al personale in diverse occasioni.

Rapporto del Handelsblatt

Durante la riunione del Consiglio di Sorveglianza di Thyssenkrupp Steel del giovedì, potrebbe essere discussa la questione della sostituzione di alcuni membri del consiglio di amministrazione della divisione metallurgica, alla luce del report del Handelsblatt che suggerisce numerosi scambi. Il report ha anche menzionato la possibilità che altri membri del consiglio, compresi quelli della divisione metallurgica, ricevano proposte di accordi di risoluzione.

