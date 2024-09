- La posizione di Audi sul secondo conducente: anticipare una risposta rapida

Audi deve scegliere il secondo pilota per la loro squadra di Formula 1 il prima possibile, ma prima devono decidere se optare per un giovane talento o un pilota esperto, secondo il nuovo capo progetto del marchio, Mattia Binotto. Questa notizia è stata annunciata durante il Gran Premio d'Italia dello scorso weekend.

Audi ha in programma di competere in Formula 1 con la propria squadra a partire dal 2026, dopo aver acquisito la squadra svizzera di corse Sauber. È già stato confermato che Nico Hülkenberg, un pilota tedesco di 37 anni, guiderà una delle due auto Sauber l'anno prossimo e poi passerà ad Audi.

L'identità del secondo pilota è ancora da decidere. Sono stati fatti diversi nomi, tra cui quelli dei piloti attuali Valtteri Bottas (35) dalla Finlandia e Guanyu Zhou (25) dalla Cina, oltre a giovani promesse della Sauber o Mick Schumacher (25). Schumacher, figlio della leggenda del motorsport Michael Schumacher, ha sperato di tornare in Formula 1 dopo aver lasciato Haas al termine delle stagioni 2021 e 2022 e non aver ottenuto un posto tra i piloti.

Binotto ha dichiarato che stanno parlando con i candidati potenziali, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. "Ma speriamo presto", ha aggiunto. La lista sarebbe piuttosto lunga.

Il ex team principal della Ferrari, Binotto, insieme al CEO di Audi Gernot Döllner, ha sottolineato durante un incontro con i media che l'obiettivo è diventare una squadra vincente. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare, hanno detto, e si tratta di un progetto a lungo termine.

Ci sono stati recenti cambiamenti nel personale, tra cui l'arrivo di Binotto e l'annuncio di Jonathan Wheatley dalla Red Bull come team principal per il 2026, e Döllner ha sottolineato che l'impegno di Audi nella Formula 1 "non è mai stato in discussione". L'attenzione si è spostata l'anno scorso su come questo impegno sarebbe stato portato avanti e continuato.

Attualmente, la Sauber lotta per la posizione più bassa del campionato costruttori e i due piloti non hanno ancora segnato un solo punto in questa stagione.

