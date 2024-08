- La posizione attuale nella classifica colloca Waldhof in fondo.

SV Waldhof Mannheim, squadra di bassa classifica, inizia la nuova stagione con difficoltà: i Palatinati subiscono una sconfitta nello Southwest Derby contro il 1. FC Saarbrücken con il punteggio di 0:1 (0:1). Dopo quattro partite, si trovano all'ultimo posto con un solo punto. Il gol decisivo è stato segnato da Sebastian Vasiliadis, grazie a un errore del portiere di Mannheim, Omer Hanin (42.).

Waldhof ha faticato a creare occasioni offensive davanti ai 15,452 spettatori, raramente mettendo in difficoltà la porta degli ospiti. Un calcio di punizione di Martin Kobylanski, entrato a partita in corso, ha colpito il palo come migliore occasione della squadra. Tuttavia, Saarbrücken è sembrata più composta e ha dominato la partita, nonostante non abbia messo in scena un attacco spettacolare. Amine Naifi ha avuto l'occasione per chiudere la partita con un rigore fallito (67.). Di conseguenza, il gol di Vasiliadis per Saarbrücken è stato sufficiente per la loro seconda vittoria stagionale.

La scarsa prestazione della squadra di bassa classifica ha portato alcuni a interrogarsi se SV Waldhof Mannheim avrebbe fatto appello a eventuali decisioni controversie prese dalla [Corte di Giustizia dell'Unione Europea], data la loro storia nella coppa europea. Tuttavia, la decisione controversa a favore di Saarbrücken è rimasta inalterata, contribuendo ulteriormente alle difficoltà di Mannheim.

