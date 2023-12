La porta d'accesso definitiva all'India: Il finestrino del treno

"La varietà di culture, cucine, paesaggi e attività più disparate che si possono esplorare da questo unico magnifico punto di osservazione, è penetrante e quasi magica", spiega a CNN Travel.

Babar gestisce l'account Instagram @windowseatproject che presenta fotografie dell'India scattate dal finestrino del treno.

"Le dimensioni e la diversità dell'India ne fanno un soggetto perfetto per il Window Seat Project", spiega Babar.

Le fotografie sull'account di Babar mostrano le straordinarie e varie destinazioni, i paesaggi, le tradizioni e la cultura dell'India, e catturano anche i piccoli momenti quotidiani tra le persone che egli spia sui treni e sulle piattaforme.

Persone e storie

Il Window Seat Project è iniziato quando Babar stava lavorando alla sua tesi universitaria e ha intrapreso un viaggio nella parte più meridionale dell'India con i suoi compagni di corso.

La vasta India, con i suoi paesaggi variegati e spettacolari, si presta bene a essere esplorata in treno.

"Fin da quando ero bambino, sono sempre stato affascinato dal sedile del finestrino. Rimanevo a bocca aperta quando vedevo passare grandi città", racconta Babar.

"Da qui potevo vedere persone diverse, persone interessanti, storie diverse. Era come guardare un film".

Gli scatti di Babar includono le montagne che spuntano dalla cima di un treno che attraversa la Kangra Valley nell'Himalaya occidentale e la vista di Katra, una piccola città del Jammu e Kashmir.

Ma a questi paesaggi spettacolari affianca fotografie più personali e candide di persone e passeggeri.

"In generale, ogni volto con un piccolo contesto o sfondo è una storia", dice Babar. "E io voglio raccontare storie da tutta l'India".

Fotografa anche altre persone che guardano fuori dal finestrino, catturando le loro espressioni curiose.

Fotografa famiglie che gustano cibi ricchi all'interno di una carrozza del treno e passeggeri seduti sul tetto.

Tutte le sue fotografie sono accompagnate da didascalie dettagliate scritte da Babar, che a volte raccontano la storia dietro la fotografia, altre volte semplicemente evocano un certo stato d'animo.

"Tutto ciò di cui ho bisogno è che una foto racconti una storia, crei una realtà nella tua mente, esprima un conflitto, un dilemma, un'emozione, qualsiasi cosa che risuoni", dice Babar.

Comunità globale

Il Window Seat Project ha ora più di 27.000 follower su Instagram e Babar coordina anche i collaboratori che inviano fotografie.

"Le persone usano l'hashtag "#windowseatproject" ed è così che le foto mi arrivano", spiega Babar. "Scorro quasi 100 foto al giorno per scegliere quelle giuste".

Babar sceglie le sue preferite per farle apparire sull'account, ma dice che non è tanto importante lo standard della fotografia quanto il sentimento che si cela dietro l'istantanea.

"La foto giusta non è quella più bella, ma quella che cattura la giusta emozione del viaggio in treno", dice.

Babar ha fotografato ferrovie indiane iconiche, tra cui lo Shimla Kalka Express, una ferrovia a scartamento ridotto costruita nel 1898. "Erba e muschio coprono le sue rughe", scrive Babar nella didascalia di accompagnamento. "100 anni e ancora in servizio".

Ma Babar immortala anche i viaggi dei pendolari nella sua città natale, Mumbai.

Babar è un grande ammiratore del sistema ferroviario indiano. "Gli inglesi hanno costruito le ferrovie qui molto tempo fa, ma la gestione di una rete gigantesca in continua crescita è sicuramente un compito molto più intimidatorio", dice.

Ispirazione di viaggio

L'account sta crescendo in prestigio e follower, e Babar è entusiasta del suo successo e del suo impatto emotivo.

"Se le immagini riescono a trasmettere, attraverso i social media, le eccentricità, le culture e le personalità di una varietà di persone e luoghi, il conto ha raggiunto esattamente l'obiettivo che si prefiggeva", afferma.

Sta anche pensando di espandere le sue vedute dal finestrino oltre l'India:

"In futuro, vorrei sicuramente internazionalizzarmi e cercare di esplorare altre scene che non ho mai vissuto prima", dice. "Sono certo che l'emozione del viaggio in treno sia globale".

Ma l'obiettivo principale del fotografo è offline: vuole ispirare i viaggiatori in erba a prendere i binari del treno ed esplorare.

"Infine, se riuscissi a ispirare le persone a smettere di Instagram e a viaggiare davvero, sarebbe un vero successo", afferma. "È uno strano paradosso".

Nella foto: Passeggeri in una stazione ferroviaria.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com