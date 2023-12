La popolarità dei funghi è in aumento, ma anche gli avvelenamenti, avvertono gli esperti

"Mentre falciavo il fosso, sono passato davanti a loro tre o quattro volte e ho pensato: 'Cavolo, sembrano buoni'", ha detto il 55enne, chiudendo gli occhi mentre ricordava quel giorno.

Per generazioni, la famiglia Hickman ha raccolto funghi. A differenza dei suoi bisnonni, che dovevano studiare quali fossero quelli sicuri da mangiare, Hickman pensava di avere un vantaggio: ha tirato fuori il suo smartphone, ha fotografato i funghi e ha caricato l'immagine su un identificatore di piante.

La sua app ha detto che si trattava di palle di pelo giganti, una varietà commestibile. Così Hickman ha portato i piccoli funghi beige in casa a sua moglie, Tammy, che si è sentita in imbarazzo per aver mangiato qualcosa dal giardino, così li ha saltati in padella con burro e aglio e li ha disposti con cura solo sui suoi tortellini.

Hickman pensò che fossero deliziosi, fino a circa otto ore dopo, quando si sentì come se stesse per morire.

E per poco non ci riuscì.

I funghi hanno un momento di gloria

Le persone cercano funghi fin dall'età della pietra, ma i micologi di tutto il Paese dicono di aver assistito a un aumento dell'interesse per questo hobby e a un significativo incremento degli avvelenamenti.

"I funghi sono una specie di fenomeno in questo momento", ha detto il dottor Matthew Nelsen, ricercatore presso il Negaunee Integrative Research Center del Field Museum di Chicago, che è anche presidente dell'Illinois Mycological Association, un gruppo che si descrive come "appassionati di funghi".

I motivi dei funghi ora decorano ogni tipo di oggetto: strofinacci, maglioni per bambini, lampade da tavolo. Ma quando l'interesse si estende al di là dei funghi di peluche per arrivare a quelli veri, bisogna fare attenzione.

"La maggior parte delle chiamate che riceviamo sono di bambini che si lasciano andare, ma ci sono anche adulti che pensano di sapere cosa stanno facendo", ha detto il dottor Gregory M. Mueller, vicepresidente del dipartimento scientifico dell'Orto botanico di Chicago e uno dei maggiori esperti di conservazione dei funghi, consulente del centro antiveleni del suo Stato. "Noi vediamo che non lo fanno, in realtà".

Da gennaio a ottobre, i Centri antiveleni americani hanno ricevuto più di 7.250 chiamate per potenziali avvelenamenti da funghi, con un aumento dell'11% rispetto a tutto il 2022, quando le chiamate erano state circa 6.500 per l'intero anno.

Solo quest'anno, a partire da ottobre, i centri antiveleni dell'Ohio hanno ricevuto più di 260 chiamate legate ai funghi, il 45% delle quali è andato al pronto soccorso e 33 persone sono state ricoverate in ospedale. Negli ultimi due anni, le chiamate ai centri antiveleni dell'Ohio per potenziali avvelenamenti da funghi sono aumentate del 25% rispetto ai livelli pre-pandemia, ha dichiarato JonathanColvin, direttore generale del Drug & Poison Information Center dell'Ohio.

Colvin ha detto che non è sempre chiaro se le chiamate per i funghi siano collegate al foraging, ma coloro che hanno avuto bisogno di cure più gravi per un danno al fegato o ai reni hanno riferito di aver mangiato funghi foraggiati che erano stati erroneamente identificati come varietà commestibili.

L'anno scorso, gli Hickman hanno fatto una di queste chiamate.

So che è la fine

Dopo la cena a base di funghi, gli Hickman fecero la loro solita lunga passeggiata. Otto ore dopo, Bill iniziò a vomitare senza riuscire a fermarsi.

Aveva la sensazione che non si trattasse di un tipico caso di intossicazione alimentare.

"Hai presente quando sei malato e poi ti senti meglio e riesci a dormire? Beh, è continuato", ha detto. Non c'è stato alcun sollievo. Il dolore era lancinante. Si sentiva estremamente debole.

"È stato terribile", ha detto.

Quando non è migliorato, Tammy è corsa a prendere i funghi rimasti in giardino. Ha scattato una foto e l'ha inviata al centro antiveleni. Gli operatori le dissero che pensavano che suo marito avesse mangiato un fungo tossico e che doveva portarlo subito in ospedale.

Sembrava che avesse mangiato un fungo chiamato angelo distruttore. Un fungo ha abbastanza tossine da uccidere una persona; Bill ne ha mangiati quattro.

Quando non si oppose ad andare in ospedale, Tammy capì che qualcosa non andava. "Di solito è molto testardo", ha detto.

Al pronto soccorso, racconta, i medici le dissero effettivamente di iniziare a "organizzarsi".

Quando l'ho sentito", ha detto Bill, "e sapevo come mi sentivo, ho pensato: "So che questa è la fine"".

Anche gli esperti faticano a identificare ciò che è sicuro

Rick Van de Poll, docente di micologia, ha dichiarato che anche gli esperti hanno difficoltà a distinguere i funghi tossici da quelli commestibili solo con la vista. Deve esaminarne alcuni al microscopio per essere sicuro che siano sicuri.

Questo mese, durante un'escursione tra le foglie croccanti di Sandwich, nel New Hampshire, i suoi occhi nocciola scrutavano costantemente le fessure di faggi e betulle. Per quasi 50 anni, ha cercato negli angoli bui della foresta le sue gemme fungine. Alcune possono essere vendute per centinaia di dollari sul mercato internazionale.

In una giornata frizzante di quest'autunno, Van de Poll ha trovato almeno 35 varietà a soli 30 metri da una strada alberata. Distribuite su un tavolo alto, alcune sembrano ombrelli rovesciati con il centro scuro rivolto verso il sole. Altre sono minuscole con la parte inferiore arancione brillante. Alcuni sono giallo senape con un ventaglio di lamelle scure.

Alcuni sono commestibili, altri sono velenosi.

Per vendere i funghi raccolti nel New Hampshire, le persone devono essere certificate, ma Van de Poll ha detto di aver fatto scoperte preoccupanti.

"Ho tolto dagli scaffali funghi tossici", ha detto Van de Poll. "Stiamo cercando di correggere questa situazione".

Offre corsi per aiutare le persone a identificare quali sono i funghi commestibili, ma a meno che non si tratti di un argomento generale, insegna solo di persona. È troppo complicato identificare i funghi online e, sebbene le applicazioni siano utili, non dovrebbero essere usate per determinare se qualcosa è commestibile, ha detto. Il colore e la struttura possono aiutare, ma le persone devono usare tutti i loro sensi, compreso l'olfatto, per determinare quali funghi sono sicuri da mangiare.

La dottoressa Kathy LeSaint, medico del pronto soccorso di San Francisco, ha dichiarato che anche con la tecnologia moderna è difficile identificare un fungo commestibile. Ricorda fin troppo bene un periodo di settimane nel 2016 in cui la Bay Area ha avuto 14 pazienti avvelenati da funghi.

Secondo il documento scritto da LeSaint per i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, non tutti i casi erano collegati tra loro, ma ciò che li accomunava erano i funghi della morte. I cappucci della morte e gli angeli distruttori, come quelli mangiati da Hickman, appartengono allo stesso genere, Amanita.

Tra le oltre 5.000 specie di funghi, circa 50 sono velenose per l'uomo, come dimostrano le ricerche. I cappucci della morte e le specie affini che hanno la stessa tossina sono responsabili della maggior parte delle morti per avvelenamento da funghi.

Nei casi della Bay Area, tutti i pazienti sono sopravvissuti all'assunzione dei cappucci della morte, ha detto LeSaint, ma tre hanno avuto bisogno di un trapianto di fegato. Un bambino che ha subito un trapianto di fegato ha anche sviluppato problemi neurologici permanenti.

"Il costo di un grave avvelenamento e della potenziale morte è molto reale", ha detto LeSaint.

"Il problema delle specie di Amanita è che non hanno tutte lo stesso aspetto, e questo è un problema". Una foto inviata a un'app sarebbe stata scattata da una sola prospettiva, mentre è necessario tenere conto di tutte le angolazioni. "Anche i libri possono descrivere un cappello della morte in un modo, ma può avere uno spettro di colori e non tutti sembrano esattamente uguali". Van de Poll, l'istruttore del New Hampshire, ha detto che, nonostante i pericoli, raccomanda vivamente il foraging.

"I funghi hanno una grande quantità di fantastici benefici per la salute", ha detto. Le ricerche dimostrano che i funghi sono una buona fonte di vitamina D e sono poveri di sodio. Possono stimolare un intestino sano, sostenere un sistema immunitario sano, ridurre il rischio di cancro, favorire la riduzione del colesterolo e proteggere la salute del cervello.

Per non correre rischi, Van de Poll offre questo consiglio ai principianti: "Imparate solo una manciata di prodotti che potete identificare molto facilmente" e continuate a consultare gli esperti.

"Chiedete sempre a qualcuno di cui vi fidate, che ne sa più di voi e che pensate possa darvi una risposta affidabile e sicura", ha detto.

LeSaint, il medico del pronto soccorso, ha detto di esortare i cercatori ad esercitare sempre la massima cautela.

"Non vogliamo dire loro di non farlo, ma incoraggiamo sempre le persone ad andare con qualcuno che abbia una certa esperienza nell'identificazione dei funghi", ha detto. "Gli errori possono accadere e le conseguenze possono essere mortali".

Un antidoto sperimentale

Bill Hickman avrebbe potuto avvalersi di un esperto quando ha raccolto il suo fungo tossico nel settembre 2022. Poiché il suo fegato e i suoi reni rischiavano di cedere, l'ospedale locale lo ha trasferito all'University Hospital di Cleveland.

Il dottor Pierre Gholam, epatologo dell'ospedale universitario che ha curato decine di persone avvelenate dai funghi, ha aiutato a ottenere un antidoto sperimentale.

"Non è approvato dalla FDA, ma sembra essere molto efficace", ha detto.

L'antidoto, un estratto della pianta del cardo mariano chiamato silibinina, deve essere somministrato rapidamente per contrastare gli effetti delle tossine sul fegato.

"Prima è, meglio è, e idealmente non oltre le 72 ore dall'ingestione del veleno", ha detto Gholam.

Gholam ha scoperto che la silibinina aiuta circa il 30-50% dei pazienti e spera che venga resa più disponibile per gli ospedali. Con il riscaldamento del clima e l'espansione della stagione dei funghi, e con un numero maggiore di persone che si dedicano alla raccolta, gli ospedali potrebbero averne bisogno.

Quest'anno Gholam ha curato 11 persone avvelenate dai funghi. I casi sono arrivati prima del solito, ha detto, ma non ci sono stati decessi.

Hickman ha ricevuto l'antidoto appena in tempo. Anche se non funziona per tutti, lo ha salvato.

Un video dell'ospedale mostra il solito Hickman in forma che cammina lentamente lungo il corridoio con il suo camice. Si trascina dietro l'asta della flebo, con Tammy al suo fianco che lo incoraggia.

Dice che ci sono voluti almeno sei mesi per sentirsi di nuovo se stesso fisicamente e mentalmente.

Si commuove ancora quando ne parla.

"Ci sono state molte persone coinvolte per salvare me", ha detto, con la voce strozzata.

La coppia era così grata che Tammy ha comprato al personale dell'ospedale universitario dei cestini pieni di biscotti colorati a forma di fungo.

"È stato un vero miracolo che tutto si sia svolto in quel modo. Per me è stato solo un miracolo", ha detto.

Da circa un anno, da quando Hickman si è ammalato, si è interessato ancora di più ai funghi. Tuttavia, preferisce fotografarli piuttosto che raccoglierli.

"Vedo funghi ovunque e mi affascinano", ha detto Hickman.

Un tatuaggio si snoda lungo il braccio, partendo dal punto in cui i medici gli hanno iniettato l'antidoto. Termina con un disegno di quattro piccoli funghi e del cardo mariano che ha contribuito a salvarlo.

"Ho più libri su questi funghi di quanti ne abbia mai avuti in vita mia", ha detto Hickman. "Ma non ne mangerò mai più uno. L'altro giorno ne ho trovati alcuni, la mia app mi ha detto che erano commestibili e io le ho detto: 'Non ti credo'". "

Se temete di aver mangiato un fungo tossico, chiamate la linea di assistenza per i veleni della Health Resources and Services Administration al numero 1-800-222-1222 o visitate il sito poisonhelp.org per ulteriori risorse.

Fonte: edition.cnn.com