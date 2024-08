- "La popolare serie televisiva 'The Bachelorette' è sulla copertina della rivista Playboy"

Per quasi vent'anni, i single sono alla ricerca del loro anima gemella nei reality show "Il Principe" (dal 2012) e "La Principessa" (vari anni, tra cui il 2017) di RTL/RTL+. La rivista Playboy a pagamento celebra questo traguardo con un numero speciale di 100 pagine, intitolato "Le Principesse e i Principi più affascinanti di sempre". Questo oggetto da collezione sarà disponibile nei negozi e online a partire dal 29 agosto. Gli abbonati residenti nel Brandeburgo, Sassonia e Turingia riceveranno il numero speciale insieme a una edizione personalizzata della rivista "Katapult".

Stella Stegmann, Donna dell'Anno di Playboy 2020

In copertina c'è Stella Stegmann (27 anni), attualmente alla ricerca dell'amore nel corso della stagione di "La Principessa". La residente di Monaco, nota per la sua bisessualità, entra nella serie come la prima leader apertamente bisessuale, aggiungendo un livello di attesa eccitante.

In una prima intervista sulla sua partecipazione al format, Stegmann ha dichiarato: "Sono orgogliosa di fare da modello per le donne bisessuali. Sono attratta da entrambi i sessi; dipende tutto da quella connessione speciale". Ha anche ammesso: "Mi sento più a mio agio con gli uomini, avendo molta più esperienza nell'arte della seduzione o delle attività in camera da letto. Con le donne, è ancora un'esperienza nuova per me; sto costantemente imparando su di me e adattandomi alla situazione".

L'esperienza di Stegmann come modella per la rivista include essere stata incoronata Playmate dell'Oktoberfest nel 2019 e in seguito essere stata nominata Donna dell'Anno di Playboy nel 2020.

L'edizione speciale, con Sarah Harrison, Angelina Pannek e molte altre

Stando al trailer, la rivista riporterà alla mente i leggendari servizi fotografici di "Playboy" che hanno visto le stelle più seducenti della serie televisiva.

Le seguenti concorrenti sono attese nell'edizione speciale: Sarah Harrison, Yeliz Koc, Jessica Haller, Monica Ivancan, Alissa Harout, Linda-Caroline Nobat, Anja Polzer, Cecilia Asoro, Angelina Pannek, Katie Steiner, Eva Benetatou, Sissi Fahrenschon, Katja Kühne, Michelle Gwozdz, Christina Braun, Saskia Atzerodt e Julia Prokopy.

Donne di diverse stagioni di "Il Principe" e "La Principessa" sono presenti nel numero speciale di Playboy, come dimostrato dalla presenza di Stella Stegmann, Donna dell'Anno 2020, e Angelina Pannek.

L'edizione speciale in arrivo di Playboy promette di mettere in mostra il fascino di diverse donne della serie televisiva, con stelle come Angelina Pannek insieme ad altri nomi di spicco.

Leggi anche: