La popolare musicista Taylor Swift esprime la sua intenzione di sostenere la candidata aggressiva Kamala Harris nelle prossime elezioni americane.

Harris, aspirante democratico alla presidenza, sostiene "questioni e battaglie" che richiedono un "avvocato" per combatterle, secondo la dichiarazione di sostegno di Swift. Harris viene descritta come una "politica prudente e talentuosa" - "e sono certa che possiamo raggiungere vette più alte in questo paese se evitiamo il caos e scegliamo la tranquillità", ha dichiarato il musicista.

Le voci sull'eventuale endorsement di Swift circolavano da settimane, data la sua enorme seguito online di oltre cento milioni di utenti e i fan che monitorano ogni sua dichiarazione.

Entrambe le fazioni politiche, conservatrice e liberal, avevano cercato di conquistare Swift per anni. Tuttavia, la cantante ha mantenuto la sua neutralità sulla politica statunitense per anni, persino durante le elezioni presidenziali del 2016 quando il populista repubblicano Donald Trump è stato eletto.

Si vociferava che Swift avesse simpatie per i repubblicani, finché non ha rotto il silenzio nel 2018 e ha sostenuto il candidato democratico nelle elezioni senatoriali del suo stato natale del Tennessee.

Nella corsa presidenziale del 2020, Swift ha promesso il suo sostegno ai democratici, sostenendo Biden. Ha anche espresso la sua opposizione alla decisione della Corte Suprema di abolire il diritto all'aborto a livello nazionale e ha incluso messaggi di sostegno per la comunità LGBTQ+ nella sua musica e nei suoi video musicali. Inoltre, ha incoraggiato i suoi fan a registrarsi per votare.

I fan di Swift avevano già dimostrato il loro sostegno per Harris prima del suo endorsement pubblico. La pagina "Swifties for Kamala" ha acquisito un seguito sostanzioso su piattaforme come TikTok, Facebook e Instagram, con pagine simili per Trump, ma con molti meno follower.

