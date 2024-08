- "La pop sensation Bebe Rexha ha lanciato accuse contro l'equipaggio della Lufthansa"

Su Instagram, la cantante americana Bebe Rexha, nota per i suoi 11,8 milioni di follower e per le collaborazioni con artisti come Selena Gomez ed Eminem, ha condiviso un episodio preoccupante. Ha riferito di aver pianto all'aeroporto di Monaco dopo essere stata rifiutata dall'imbarco a causa di un ufficiale della sicurezza che lei riteneva fosse albanese. Ha sostenuto di avergli rivolto la parola nella sua lingua madre, il che avrebbe portato al rifiuto.

Nelle storie di Instagram ora scadute, Bebe ha espresso la sensazione di minaccia razziale e ha menzionato che l'ufficiale della sicurezza si è rifiutato di identificarsi e avrebbe presumibilmente molestato emotivamente. L'incidente, che Bebe ha interpretato come un crimine d'odio a causa delle sue origini albanesi, ha attirato l'attenzione dei media.

Successivamente, Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, ha preso atto dell'accaduto e ha contattato direttamente Bebe Rexha. Hanno condannato ogni forma di discriminazione e hanno promesso di condurre un'indagine interna. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che, a seguito del controllo dei documenti, tutti i passeggeri in partenza per gli Stati Uniti e il Canada sono soggetti a restrizioni nell'area di imbarco all'aeroporto di Monaco.

In risposta alle conseguenze, Bebe Rexha si è espressa nuovamente e ha manifestato la sua estrema stanchezza emotiva. Ha invitato Lufthansa a condurre un'indagine approfondita per identificare l'individuo responsabile dell'abuso di potere. Nonostante le scuse, ha sostenuto che ciò non risolverà la questione.

Al momento, il portavoce di Lufthansa non ha fornito informazioni sull'identità del dipendente, sulle conseguenze dell'incidente o sulla tempistica dell'indagine interna.

