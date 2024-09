La Polonia si prepara alle 20:35.

Polonia Firma Accordi Militare Del Valore Di Quasi Due Miliardi Di ZłotyIl governo polacco sta pianificando di concludere accordi del valore di circa "due miliardi di złoty" (circa 470 milioni di euro), secondo quanto dichiarato dal Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Mercoledì, ha annunciato che un accordo sostanziale del valore di circa 1,1 miliardi di złoty con un'impresa spagnola sarà concluso, apparentemente per sistemi di sorveglianza degli aeroporti. Non sono state fornite ulteriori informazioni. In precedenza, martedì, sono stati stipulati contratti nei settori della logistica e delle comunicazioni militari.

20:01 La Centrale Nucleare Di Zaporizhzhia A Rischio Di Blackout Ancora Una VoltaIl direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, esprime preoccupazione per un potenziale disastro alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. La situazione rimane critica dopo nuovi scontri nella zona, ha detto a Kyiv prima di recarsi alla centrale, che è sotto il controllo russo sin dall'inizio della guerra. "La centrale è di nuovo sull'orlo del blackout. Abbiamo avuto timori in passato. Un blackout comporta l'interruzione dell'energia, e senza energia non c'è raffreddamento. Senza raffreddamento potrebbe verificarsi un disastro." Secondo l'operatore della rete elettrica ucraina Enerhoatom, l'alimentazione della centrale è stata danneggiata dal fuoco dell'artiglieria russa lunedì. Se anche un'altra linea elettrica venisse danneggiata, potrebbe verificarsi una situazione di emergenza con gravi conseguenze.

19:27 Attacco Russi Alla Base Militare Di Poltava Fa VittimeUn attacco con missili russi a una base militare nella città di Poltava, nel centro dell'Ucraina, ha causato vittime, secondo quanto riferito dalle forze armate ucraine. È stata avviata un'indagine per esaminare se sono state adottate misure appropriate per proteggere il personale, e verranno implementate misure di sicurezza potenziate per le strutture militari. L'attacco a Poltava ha causato almeno 50 morti e 271 feriti, rendendolo il più letale singolo attacco della Russia contro i bersagli ucraini quest'anno.

19:03 Il Cremlino Aumenta La Propaganda Nelle Scuole RusseGli esperti si aspettano un significativo aumento della propaganda statale nelle scuole russe con l'inizio del nuovo anno scolastico. La percentuale di ore di insegnamento che può essere classificata come "promozione della propaganda del Cremlino" è prevista per raddoppiare quest'anno a circa 1.300 ore, secondo la piattaforma di giornalisti russi affiliati all'opposizione "Agentstvo". Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha ripetutamente sostenuto che le scuole dovrebbero instillare il patriottismo nei bambini fin dalla tenera età e con fermezza. L'istruzione al pensiero critico non è incoraggiata. "Agentstvo" ha stimato il numero totale di ore scolastiche dedicate alla promozione della linea del Cremlino su vari argomenti, dalla storia alla guerra in Ucraina e ai valori familiari e sociali conservatori. La percentuale di queste ore nel curriculum può variare per grado, ma più di 1.300 delle 11.000 ore scolastiche potrebbero essere utilizzate per la propaganda, secondo i calcoli della piattaforma.

18:14 Il Capo Di Ukrenergo Viene LicenziatoIl capo dell'operatore della rete elettrica ucraina Ukrenergo è stato licenziato. Il consiglio di sorveglianza della società di stato ha votato per il suo licenziamento lunedì, come annunciato dal presidente del consiglio, Volodymyr Kudryzkyj, su Facebook. Le fonti suggeriscono che il motivo del suo licenziamento è la sua incapacità di difendere la rete elettrica ucraina dagli attacchi russi. Kudryzkyj contesta questa motivazione e fa riferimento alle misure di protezione che ha implementato. Afferna che è diventato il capro espiatorio di una campagna mediatica mirata a screditare la società, e che gli architetti di questa campagna aspirano a prendere il controllo di Ukrenergo. Tuttavia, Kudryzkyj si astiene dal fare nomi.

17:39 Vari Membri Del Governo Ucraino Si Dimettono Diversi membri del governo ucraino hanno presentato le loro dimissioni. Tra loro c'è il Ministro delle Industrie Strategiche, Olexander Kamyshyn, che ha sovrinteso alla produzione di armi nazionali durante il conflitto con la Russia. Kamyshyn ha dichiarato che continuerà a essere impegnato nel settore della difesa, ma in una diversa capacità. Secondo il presidente del parlamento, il Ministro della Giustizia, Denys Maliuska, e il Ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilets, hanno anche rassegnato le dimissioni.

17:18 Il Numero Di Morti A Poltava Sale Un attacco con missili russi colpisce la regione di Poltava. Secondo i resoconti ucraini, almeno 47 persone sono morte. Due missili hanno colpito un edificio nella capitale regionale di Poltava che era utilizzato dall'Istituto Militare delle Comunicazioni, come confermato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj su Telegram. Più di 200 persone sono rimaste ferite.

17:04 Scholz Incontra Il Critico Del Cremlino Liberato Kara-Mursa Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il critico del Cremlino Vladimir Kara-Mursa, rilasciato dalla prigionia russa, a Berlino. "Ho in alta considerazione Kara-Mursa per la sua resilienza e il suo impegno costante per un futuro democratico per la Russia", ha scritto il politico dell'SPD sulla piattaforma X. "Abbiamo facilitato il suo rilascio attraverso uno scambio di prigionieri ad agosto, e oggi abbiamo avuto l'opportunità di una discussione approfondita." Kara-Mursa è uno dei più di 20 detenuti che sono stati liberati a inizio agosto come parte di uno scambio di prigionieri storico tra la Russia e gli stati occidentali, inclusa la Germania.

16:16 La Russia Potrebbe Costruire Strutture Difensive Di Grandi Dimensioni Per Il Ponte Di Kerch Secondo l'agenzia di intelligence britannica, la Russia si sta preparando per un altro attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia al Crimea occupato. La Russia ha dispiegato barriere fatte di chiatte galleggianti e sommerse, ha posato mine in mare e ha installato generatori di fumo per occultare la visuale del ponte. Il numero di sistemi di difesa aerea è stato aumentato. Inoltre, è in corso la costruzione di una struttura accanto al ponte. Potrebbe essere un ponte aggiuntivo a una corsia o eventualmente una barriera per proteggersi dai carichi esplosivi dei droni marini ucraini.

15:52 Lo chiamano "Portabandiera" - L'Ucraina rivela un nuovo veicolo corazzatoIl Ministero della Difesa ucraino ha rivelato un nuovo veicolo corazzato (VC) per le Forze Armate ucraine. Il Khorunzhyi, che significa "Portabandiera" e che era un grado militare negli eserciti cosacchi, è stato in sviluppo per qualche tempo. Un prototipo singolo è stato avvistato in azione al fronte lo scorso febbraio. Questo recente annuncio si prevede che porterà a molti più unità inviate al fronte - un aggiornamento prodotto localmente e molto necessario per le esigenze di equipaggiamento delle Forze Armate ucraine.

15:38 Estonia e Lituania criticano la Mongolia per la visita di PutinEstonia e Lituania hanno criticato la Mongolia per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin. "La decisione del governo mongolo di accogliere Putin invece di arrestarlo mina significativamente la Corte Penale Internazionale e il sistema legale internazionale", ha dichiarato il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna a Tallinn. "La Mongolia aveva l'opportunità di contribuire a porre fine alla guerra russa in Ucraina, ma ha scelto di non farlo". Il suo omologo lituano Gabrielius Landsbergis l'ha definita "inaccettabile" la scelta del governo mongolo di ignorare il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro Putin. "Questo è solo un altro esempio di indebolimento del sistema legale internazionale", ha detto, come riportato dall'agenzia BNS a Vilnius.

14:57 Inizia il processo per l'allegato "spia" francese detenuto in RussiaUn dipendente francese di un'organizzazione non governativa svizzera ha iniziato il processo a Mosca martedì, accusato di violare la legge russa sui "-Agenti stranieri". Il tribunale ha ordinato che il imputato, Laurent Vinatier, debba rimanere in detenzione almeno fino a febbraio dell'anno prossimo. Vinatier lavorava come specialista della Russia e dell'ex Unione Sovietica per il Center for Humanitarian Dialogue (HD), un'organizzazione non governativa che si specializza nella mediazione nei conflitti, ed è stato arrestato a Mosca in giugno.

14:27 La Germania intende offrire all'Ucraina altri sei sistemi IRIS-T SLMSecondo fonti di sicurezza, la Germania intende fornire all'Ucraina altri sei sistemi IRIS-T SLM per la difesa aerea. Il ministro della Difesa tedesco, Gregor Gysi, ha recentemente confermato che il governo federale sta acquistando altri sei di questi sistemi per le Forze Armate tedesche.

13:58 Media: Un altro incidente per un elicottero russo Mi-8I media russi riportano un altro incidente riguardante un elicottero russo Mi-8. Secondo Alexey Tsydenov su Telegram, l'aeromobile ha effettuato un "atterraggio duro" a 85 chilometri dalla città di Irkutsk, ferendo lievemente due persone. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso. A bordo dell'elicottero c'erano sei persone. L'elicottero è stato segnalato disperso dopo la perdita di contatto al confine tra la Repubblica di Buriazia e la regione di Irkutsk, come riportato da Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 morti e 180 feriti in un attacco russo a PoltavaIn un attacco con missili russi alla città ucraina centrale di Poltava, sono morte 41 persone, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Ci sono più di 180 feriti, riferisce. La zona vicino a una scuola e a un ospedale vicino è stata colpita. Un edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente distrutto. "Secondo le informazioni di cui disponiamo, il nemico ha utilizzato due missili balistici", riferisce il Ministero della Difesa ucraino. "Il tempo tra l'allarme e l'arrivo dei missili mortali è stato così breve che hanno colto le persone nel rifugio antiaereo nel momento dell'evacuazione". Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare 25 persone - undici di loro sono state estratte dalle macerie.

13:12 Fonti interne: USA vicini a un accordo per la fornitura di missili a lungo raggio all'UcrainaFonti interne riferiscono che gli USA sono vicini a un accordo per la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere profondamente il territorio russo. Tuttavia, il governo ucraino dovrà aspettare ancora alcuni mesi per i missili, poiché gli USA devono ancora risolvere questioni tecniche prima della consegna, riferiscono diverse fonti interne USA. La decisione dovrebbe essere annunciata in autunno. Le armi in questione sono i missili aria-superficie a lungo raggio (JASSM), ovvero missili cruise aria-suolo convenzionali a medio-lungo raggio. Possono essere lanciati da aerei contro obiettivi terrestri. La fornitura di JASSM all'Ucraina potrebbe notevolmente potenziare le sue capacità strategiche e darle un vantaggio sulla Russia.

12:43 La Russia condanna un fisico di spicco per lo sviluppo di missili ipersoniciUn tribunale di Mosca ha condannato un fisico di spicco a 15 anni in un campo di lavoro dopo averlo riconosciuto colpevole di "tradimento". Questa è l'ultima condanna a un

12:15 Il commercio tra Russia e India decolla

Il commercio tra Russia e India ha quasi raddoppiato lo scorso anno, secondo Anatoly Popov, vice presidente del consiglio di amministrazione di Sberbank della Russia. Lo ha riferito all'agenzia di stampa Reuters. Il volume commerciale tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023. La causa principale di questo aumento è che l'India si è affermata come importante importatore di petrolio russo dopo l'imposizione di sanzioni occidentali a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. "Nel 2022, l'interesse delle imprese russe per il mercato indiano è notevolmente cresciuto, poiché questo mercato è un'alternativa", ha dichiarato Popov. "Attualmente, stiamo aprendo conti in rupie per i nostri clienti russi. Non escludiamo che la rupia possa essere utilizzata non solo come mezzo di pagamento, ma anche come strumento di risparmio", ha aggiunto. Sberbank gestisce i pagamenti per circa il 70% di tutte le esportazioni russe in India.

11:47 Putin invita il presidente della Mongolia al summit del BRICS

Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il presidente mongolo Uchnaagiin Chürelsük durante la sua visita in Mongolia. Putin ha detto alle agenzie di stampa russe durante l'incontro nella capitale, Ulan Bator, "Speriamo nella vostra presenza". Il gruppo di economie emergenti, dominato da Russia e Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della repubblica del Tatarstan. Putin ha menzionato che voleva discutere della cooperazione economica durante il suo viaggio in Mongolia. La pipeline del gas Power of Siberia 2, destinata alla Cina e che attraversa la Mongolia, è prevista come tema di discussione durante la visita di Putin a Ulan Bator.

11:22 La Russia rafforza la difesa aerea a Belgorod

La Russia ha dispiegato sistemi di difesa aerea aggiuntivi nella regione di Belgorod, secondo il ministero della difesa russo. L'area di frontiera russa è stata oggetto di contrattacchi ucraini per un certo periodo di tempo.

10:57 L'Ucraina: la Russia attacca l'infrastruttura ferroviaria

La Russia ha preso di mira l'infrastruttura ferroviaria in diverse parti dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. Le regioni settentrionali di Sumy e Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale, sono state colpite.

10:28 Rapporto: i soldati ucraini a rischio di essere accerchiati a Pokrovsk

Centinaia di soldati ucraini sono a rischio di essere accerchiati dalle forze russe nella regione di Donetsk, secondo un rapporto di Forbes. Le forze russe hanno apparentemente avanzato sulla città ucraina di Pokrovsk, aggirando i soldati ucraini nelle vicinanze di Memryk e del fiume Vovcha. Se il 25° Brigata Aviotrasportata con i suoi veicoli da combattimento Marder di produzione tedesca non riesce a resistere al nemico vicino a Ukrainsk, potrebbe portare all'accerchiamento dei soldati, ha avvertito il Centro ucraino per le strategie della difesa. Parti di almeno quattro brigate ucraine potrebbero essere accerchiate a sud di Pokrovsk dai russi. Un ritiro ucraino potrebbe già essere in corso, con il gruppo pro-ucraino Conflict Intelligence Team che suggerisce che dovrebbero ritirarsi prima che le forze russe taglino le loro rotte di rifornimento e di ritirata. Rinunciare all'avanzata cederebbe 30 miglia quadrate ai russi, ma potrebbe salvare interi battaglioni ucraini in un momento critico.

10:02 ISW: la Russia fa progressi a Kursk

L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) riferisce che le forze russe hanno recentemente ripreso le posizioni perse a Kursk. Hanno preso posizione vicino al villaggio di Olgovka, con l'ISW che suggerisce che le forze ucraine si sono ritirate dal insediamento. Un blogger militare russo sostiene anche che i soldati ucraini hanno fatto progressi limitati vicino a Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha) e che le forze russe hanno abbandonato le loro posizioni all'interno di questi insediamenti per evitare di essere accerchiate. Gli attacchi ucraini ai ponti pontonieri russi sul fiume Seim nella regione di Glushkovo continuano.

09:30 Perché la Mongolia non arresta Putin

although an international arrest warrant has been issued for Vladimir Putin, he is welcomed with honor guards in neighboring Mongolia. This is not just due to the "being squeezed" situation of the country between the great powers Russia and China, as ntv correspondent Rainer Munz explains.

09:00 Il capo della Ukrenergo licenziato per negligenza

Il capo della società di stato ucraina Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato licenziato, secondo i resoconti della televisione ucraina Suspilne citando fonti all'interno dell'azienda. Il motivo, secondo i resoconti, è che non ha protetto adeguatamente le strutture energetiche di fronte agli attacchi russi intensificati. Il consiglio di sorveglianza dell'Ukrenergo ha votato quattro a due a favore del licenziamento di Kudrytskyi. "Kudrytskyi è accusato di non aver implementato correttamente le decisioni precedenti del comandante supremo e di aver protetto male le strutture dell'Ukrenergo", hanno detto le fonti. Kudrytskyi è anche sotto inchiesta per accuse di corruzione.

08:22 Evasione della leva militare: le autorità ucraine scoprono numerosi network criminali

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno scoperto oltre 570 network criminali che aiutano le persone a evitare il servizio militare, secondo Andrii Demtschenko, portavoce del servizio di frontiera statale, come riportato dal "Kyiv Independent". Queste organizzazioni aiutano gli uomini ucraini a lasciare il paese e forniscono certificati falsi di presunte malattie per farli dichiarare inabili al servizio militare, a un costo tra i 7.000 e i 10.000 dollari. Gli uomini tra i 18 e i 60 anni non sono generalmente autorizzati a lasciare il paese poiché potrebbero essere chiamati alle armi. Nel 2024, le agenzie di legge e ordine hanno scoperto più di 200 network criminali.

07:50 Ex-Oligarca russo: i russi vedono l'offensiva di Kursk come 'catastrofe inaspettata'L'ex-oligarca russo e figura dell'opposizione Mikhail Khodorkovsky trova intrigante la risposta della popolazione russa all'offensiva ucraina a Kursk. In una conversazione con "Tagesspiegel", Khodorkovsky ha notato che i russi non vedono l'avanzata ucraina come un attacco del nemico, ma piuttosto come una "catastrofe inaspettata". Il malcontento generale per la gestione della situazione da parte del governo ha portato a una diminuzione dei consensi per Putin.

07:22 Ucraina: bambino morto nell'attacco russo a SaporizhzhiaSecondo i resoconti ucraini, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo a Saporizhzhia, una città nel sud-est dell'Ucraina. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 dell'altra sera, secondo il governatore dell'Oblast di Saporizhzhia, Ivan Fedorov, tramite Telegram. Una donna di 38 anni e un bambino di 8 anni sono morti nell'attacco. Nel frattempo, una donna di 43 anni e una bambina di 12 anni sono rimaste ferite. La bambina è attualmente in terapia intensiva. Un edificio comunale è stato parzialmente distrutto e l'esplosione e i detriti hanno causato ulteriori danni alle strutture vicine.

06:58 Ricercatori USA scoprono possibile sito di lancio per il 'missile invincibile' di PutinDue ricercatori americani hanno apparentemente identificato il probabile sito di lancio del missile 9M370 "Burevestnik" in Russia. Questo missile cruise a propulsione nucleare, che Putin vanta come "invincibile", è anche noto come SSC-X-9 "Skyfall" dalla NATO. Secondo Reuters, i ricercatori hanno utilizzato immagini catturate da una società di satellite per localizzare un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari. Situato a circa 475 chilometri a nord di Mosca, questo sito è considerato il luogo di lancio del missile segreto. Si stima che siano in costruzione nove piattaforme di lancio sul sito, che è adatto per un grande sistema di missili fissi, come Skyfall. Né il Ministero della Difesa russo né l'ambasciata a Washington hanno risposto a una richiesta di commento in merito.

06:30 Raffineria di petrolio di Mosca chiusa parzialmente a causa di un attacco con drone ucrainoA seguito di un attacco con drone ucraino che ha causato un incendio, la raffineria di petrolio di Gazprom Neft a Mosca ha parzialmente chiuso le operazioni. Secondo Reuters, l'unità Euro+ - che rappresenta circa il 50% della capacità della raffineria - è stata chiusa temporaneamente. Le operazioni presso la struttura dovrebbero riprendere entro cinque o sei giorni, dopo le riparazioni necessarie. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. L'entità esatta dei danni rimane incerta.

05:58 Ex-oligarca russo critica l'approccio dell'Occidente al regime di PutinCriticando l'atteggiamento dell'Occidente nei confronti della Russia, la figura dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky ha dichiarato che i governi occidentali stanno commettendo "alcuni errori strategici" che prolungano il mandato di Putin. In un'intervista con "Tagesspiegel", Khodorkovsky ha invitato l'Occidente a riconoscere che è in guerra con i decisori di Putin e a smettere di equiparare l'intera popolazione russa ai suoi leader. Ha suggerito che l'Occidente avrebbe dovuto agire diversamente all'inizio della guerra in Ucraina nel 2022 per porre fine al conflitto.

04:13 Zelensky: tentare di riprendere la centrale nucleare di Zaporizhzhia è troppo rischiosoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro con il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) a Kyiv. In un video sui social media, Zelensky ha affermato che, al momento, riprendere il controllo sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia non è fattibile a causa del alto rischio associato a tale tentativo. Grossi, direttore dell'AIEA, ha visitato la centrale e ha twittato sull'assistenza fornita e sulla prevenzione di un potenziale incidente nucleare. La più grande centrale nucleare d'Europa è sotto il controllo russo sin dall'inizio dell'invasione del 2022, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di aver attaccato la struttura.

02:27 Il governatore: attacco russo uccide una persona a DniproUna persona civile è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città ucraina centrale di Dnipro, secondo il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, tramite Telegram. Vari edifici residenziali sono stati danneggiati nell'attacco, although the information is not independently verifiable at this time.

11:55 Zelensky spinge per l'approvazione delle armi a lungo raggio, punta sulla GermaniaSul fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa nuovamente pressione per le armi a lungo raggio a Zaporizhia durante un incontro con il primo ministro olandese Dick Schoof. Non solo è necessaria l'approvazione per gli attacchi sui bersagli interni russi, ma anche la consegna di questi missili, afferma Zelensky nel sud dell'Ucraina. La Russia ha parzialmente occupato la regione di Zaporizhia, ma non la capitale regionale. La discussione ha coperto i nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, insieme ai missili, l'espansione della flotta con gli aerei da combattimento F-16, ulteriori munizioni, equipaggiamento e ulteriori sanzioni contro la Russia. "Tutte queste misure sono cruciali per prevenire che la Russia apra nuovi fronti in Ucraina", afferma Zelensky. Ha espresso la speranza per l'approvazione delle armi a lungo raggio, menzionando gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania. Kyiv guarda alla situazione più positivamente oggi, ma non ci sono specifiche fornite.

20:13 Kiev Condemns Mongolia for Inviting Putin, Threatens RepercussionsThe Ukrainian government criticizes the Mongolian government for hosting Russian President Vladimir Putin and demands consequences. By aiding Putin, wanted for war crimes in Ukraine, to evade legal action, Mongolia is contributing to his "war crimes," says the foreign ministry spokesperson, Heorhiy Tychyj, in Kiev. Putin arrived in the country today. "We will join forces with our partners to impose consequences on Ulaanbaatar," Tychyj stated. "The Mongolian government's failure to execute the International Criminal Court's arrest warrant against Putin is a serious blow to the ICC and international criminal justice system," Tychyj said yesterday.

20:09 Despite ICC Arrest Warrant, Putin Greeted with Honor Guard in MongoliaRussian President Vladimir Putin is welcomed in Mongolia despite an arrest warrant issued by the International Criminal Court (ICC) for the alleged illegal deportation of Ukrainian children during the ongoing Ukraine war. Ukraine and the West, along with human rights activists, call for his arrest. Putin was welcomed by an honor guard at Ulaanbaatar airport today. The purpose of his visit is to participate in celebrations commemorating the 85th anniversary of the victory of Soviet and Mongolian forces over Japan. A meeting with Mongolian President Uchnaa Khurelsukh is scheduled.

20:00 Report: Ukraine Uses 'Palianytsia' Drone Against Crimea Target for First TimeThe Ukrainian military is said to have used the Ukrainian-built rocket drone "Palianytsia" against a military target in the Russian-controlled Crimean Peninsula for the first time in August, as reported by the Ukrainian newspaper "Ukrainska Prawda". The drone's name, a Ukrainian word difficult for Russians to pronounce, could have been purposely chosen. Since the onset of comprehensive Russian invasion, Ukrainians have been using the term to refer to Russian military personnel or saboteurs.

Nel contesto di minacce cibernetiche in aumento, l'amministrazione polacca potrebbe considerare di rafforzare le difese cibernetiche per prevenire una possibile situazione di guerra cibernetica.

Inoltre, la situazione in Ucraina in peggioramento suscita preoccupazioni per possibili attacchi informatici, poiché gli avversari potrebbero sfruttare le vulnerabilità dell'infrastruttura critica. Rafforzare le misure di cybersecurity potrebbe aiutare a mitigare queste minacce e garantire la resilienza delle risorse digitali ucraine.

