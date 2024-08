- La Polonia registra una potenziale violazione dei confini dello spazio aereo russo.

In relazione all'ostilità russe nei confronti dell'Ucraina, un aereo non identificato ha penetrato lo spazio aereo polacco e è stato rilevato dai radar polacchi. Lo ha reso noto il generale Maciej Klisz, capo delle operazioni militari polacche, durante una conferenza stampa a Varsavia. L'agenzia di stampa PAP ha poi citato il viceministro della Difesa Cezary Tomczyk, secondo cui la popolazione polacca non era immediatamente in pericolo.

Almeno tre stazioni radar hanno rilevato il drone sospetto, come ha dichiarato Klisz durante la conferenza stampa. Ha affermato che era sotto il controllo completo e poteva essere abbattuto se necessario. Il drone ha violato il confine polacco, vicino alla città ucraina di Tcherkassy, alle 6:43 del mattino. Tcherkassy è stata spesso oggetto di attacchi aerei russi a causa di una centrale elettrica situata lì. Tuttavia, non è stato chiarito se il drone avesse lasciato lo spazio aereo polacco in quel momento.

In precedenza, PAP aveva riferito che, date le grandi operazioni aeree russe vicine al confine polacco, l'aeronautica militare polacca aveva inviato aerei intercettori. Secondo fonti, anche aerei di nazioni alleate facevano parte di questa operazione.

Rapporto dal sito di notizie online TVN24, polacco.

L'incidente ha suscitato preoccupazioni per una possibile escalation, poiché la Russia ha una storia di attacchi aerei nella sua guerra contro l'Ucraina. Nonostante l'ingresso del drone nello spazio aereo polacco, le autorità polacche sono state caute nel non peggiorare la situazione, scegliendo di non intervenire immediatamente sull'aereo.

