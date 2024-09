La Polonia non ha ancora contribuito un solo centesimo al progetto di artiglieria della Repubblica ceca.

14:20 Pistorius sostiene l'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius afferma che i partner della NATO che permettono all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi sono legalmente giustificati. Egli sottolinea che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno il diritto di prendere decisioni sulle armi che hanno fornito e che è loro prerogativa. "Il diritto internazionale lo consente," dichiara. In risposta alle minacce del presidente Putin sulla guerra della NATO con la Russia se l'Ucraina utilizzerà i razzi a lungo raggio dell'Occidente, Pistorius afferma: "Le minacce di Putin sono solo quello che sono. Non c'è altro da aggiungere. Minaccia quando vuole e lusinga quando lo ritiene opportuno."

13:57 Zelenskyy accoglie a casa 49 prigionieri di guerra

Il presidente ucraino Zelenskyy annuncia il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, che era stata assediata dalle forze russe nella primavera del 2022. "49 ucraini sono tornati a casa," dichiara il presidente, condividendo foto di soldati e donne delle forze avvolte nella bandiera ucraina. Secondo Zelenskyy, provengono dall'esercito, dalla guardia nazionale, dalla polizia nazionale, dalla guardia di frontiera e da civili. I media ucraini riportano che 23 dei 49 tornati sono donne. Il presidente non specifica immediatamente se questo rilascio è il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

13:46 Tusk respinge le minacce di Putin

Il primo ministro polacco Donald Tusk non si lascia intimidire dalle minacce del presidente Putin sulle armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Despite acknowledging the seriousness of the situation in Ukraine and on the Ukrainian-Russian border, Tusk maintains, "I wouldn't attach too much importance to Putin's latest statements. They merely reflect the difficult position in which the Russian military finds itself on the front." Putin previously warned that the West would be at war with Russia if it allowed Ukraine to attack Russian territory with long-range rockets produced in the West.

13:21 Wei Fenghe promuove la negoziazione

Il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, parlando a un forum sulla sicurezza a livello mondiale a Beijing, promuove "la negoziazione" come l'unica soluzione ai conflitti come le guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Per risolvere "la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese, promuovere la pace e la negoziazione è l'unica via d'uscita," suggerisce.

12:58 Scholz cerca di importare più petrolio dal Kazakistan

Il governo tedesco sta cercando di aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. "Welcome the prospective expansion of oil supplies from Kazakhstan," a government representative stated ahead of Chancellor Olaf Scholz's visit to Uzbekistan and Kazakhstan starting this weekend. The aim is to provide multiple options for the supply of the PCK refinery in Schwedt, with more oil from Kazakhstan being one of the solutions. However, alternative options are also necessary, as Kazakh oil travels through Russian pipelines to Germany, providing Moscow with leverage. Following the Russian attack on Ukraine, Germany halted Russian oil imports. Scholz's trip will also focus on Central Asian gas supplies. Regarding tenders for new gas-fired power plants, it's evident: "We need to get gas from somewhere, and Central Asia is abundant in this regard," the representative said.

12:26 La Francia richiama il diplomatico iraniano

La Francia ha richiamato il rappresentante diplomatico dell'Iran al Ministero degli Esteri a Parigi. Le fonti diplomatiche riferiscono che il motivo è la consegna di missili balistici alla Russia, secondo quanto riferito. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva precedentemente menzionato che la Russia aveva ricevuto missili dall'Iran, che sarebbero stati dispiegati in Ucraina entro poche settimane. L'Iran, however, nega quest'accusa.

12:03 Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk 'marginale'

Il Pentagono non è impressionato dall'offensiva russa a Kursk. "We've observed Russian units attempting some sort of counteroffensive in the Kursk region," Pentagon spokesperson Pat Ryder stated Thursday. "At this moment, I would categorize it as marginal, but naturally, we're closely monitoring it," he adds. The Russian Defense Ministry claimed that its troops had recaptured ten settlements, a claim that has not been independently verified. The Ukrainian army initiated the offensive in the Russian border region of Kursk around five weeks ago and claims to have seized around 100 Russian villages and nearly 1,300 square kilometers.

10:46 Capo del Parlamento Russo: NATO sta combattendo contro il nostro PaeseIl capo del Parlamento Russo, Petrov, accusa la NATO di essere coinvolta nel conflitto in Ucraina. "Stanno combattendo contro il nostro Paese", scrive Petrov su Telegram. Suggerisce che la NATO sta aiutando l'Ucraina nella scelta delle città russe per gli attacchi, coordinando i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e dando ordini al governo di Kyiv.

10:17 Munz sulla minaccia di guerra di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin non arriva nemmeno nelle notizie del mattino" Nell'Ovest, c'è la paura che permettere all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe portare ad un'escalation. In effetti, il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato ancora una volta una tale azione. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz vede diverse ragioni per cui potrebbe esserci poca sostanza dietro le minacce di Putin.

09:42 La famiglia: il leader dell'opposizione bielorussa in condizioni criticheIl leader dell'opposizione bielorussa Maria Kalesnikava è in condizioni critiche, secondo sua sorella. Da quattro anni è detenuta in condizioni disumane e ora pesa solo 45 kg per un'altezza di 1,75 metri, dice Tatjana Chomitsch, citando informazioni da ex prigionieri. "Credo che questo sia un momento critico, poiché nessuno può resistere a lungo a queste condizioni", dice, accusando le autorità di torturare psicologicamente e fisicamente sua sorella. Il ministero degli Interni bielorusso non risponde a una richiesta sulle condizioni di detenzione di Kalesnikava. La 42enne, che è stata un simbolo di resistenza dalle proteste del 2020 contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il colpo di stato.

09:20 Accordo firmato per il dispiegamento del contingente lituanoGermania e Lituania hanno firmato un accordo governativo per gestire i dettagli del dispiegamento di un contingente di combattimento nel Paese NATO del Baltico. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino. L'accordo integra l'Accordo di forze della NATO, chiarendo lo status legale dei soldati e dei dipendenti civili tedeschi in Lituania. Fornisce certezza giuridica regolando i diritti di residenza, la legge fiscale, il sistema scolastico, la supervisione della salute pubblica, il traffico stradale e la sicurezza pubblica. Ad esempio, crea la base legale per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. Il contingente dovrebbe essere operativo entro il 2027.

08:56 La Russia espelle i diplomatici britanniciLa Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. Il servizio di intelligence FSB afferma di avere documenti che dimostrano che il ministero degli Esteri britannico sta coordinando l'escalation politica e militare. Lo scopo del ministero è quello di garantire la sconfitta strategica della Russia nella guerra contro l'Ucraina, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dall'agenzia di stampa TASS. Il ministero degli Esteri britannico respinge le accuse come "totalmente infondate". La mossa russa è una risposta alle misure britanniche che sono seguite alle presunte attività russe "in Europa e nel Regno Unito", secondo un comunicato della BBC.

08:31 L'impegno della NATO nella guerra sarebbe la 'linea rossa' per Putin, avverte il CremlinoIl presidente ucraino Zelensky sta spingendo da tempo per il dispiegamento di missili a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno per discutere questa possibilità. La risposta della Russia è rapida. Il capo del Cremlino Putin lancia un avvertimento all'Occidente.

08:03 La Russia offre di condividere le informazioni sulle armi occidentaliLa Russia offre di condividere le sue esperienze nel contrastare diverse armi occidentali con i suoi partner. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha detto a una conferenza sulla sicurezza in Cina che la Russia ha uniche conoscenze sulla guerra moderna, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. Ha detto che la Russia è pronta a condividere queste conoscenze con i suoi partner.

07:34 L'SBU ucraino annuncia arresti: uomini appiccano incendi a Kyiv su ordine della RussiaCinque uomini sono stati arrestati per aver appiccato incendi a Kyiv su ordine di un'agenzia di intelligence russa, ha detto il servizio di sicurezza ucraino SBU. Gli uomini sono accusati di aver appiccato il fuoco a cinque veicoli militari e di aver lasciato volantini per screditare l'esercito. L'SBU ha detto che gli uomini sono arrivati a Kyiv da diverse regioni dell'Ucraina in cerca di lavoro e sono stati reclutati da agenti russi tramite Telegram. Hanno anche registrato le loro azioni sui loro telefoni per ricevere il denaro promesso, ma non l'hanno mai fatto.

07:05 Il rabbino capo ucraino piange la morte del figlio adottivo ucciso in guerraIl rabbino capo ucraino, Schwartz, piange la morte del figlio adottivo Anton Samborsky, ucciso nell'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv il giovedì, a cui hanno partecipato soldati, veterani e altri. Samborsky, 32 anni, è stato dato per disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata settimane dopo. È diventato padre di una figlia a maggio e è stato chiamato alle armi poco dopo. L'ultimo contatto di Rabbi Schwartz con suo figlio è stato il 17 luglio.

06:29 Giappone Gestisce Incontro Ravvicinato con Aerei Militari RussiIl Giappone ha dispiegato aerei da combattimento giovedì dopo che due aerei russi hanno fatto il giro del paese. Secondo il ministero della Difesa, gli aerei russi non hanno invaso lo spazio aereo giapponese. I Tu-142 hanno volato dal mare verso la regione meridionale di Okinawa dal mattino presto fino al pomeriggio. La Forza di Autodifesa Aerea del Giappone ha risposto派遣自己的战斗机。Successivamente, gli aerei russi hanno fatto marcia indietro verso nord e hanno attraversato le Isole Curili, un territorio contestato condiviso tra Giappone e Russia. Solo pochi giorni fa, navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone come parte di un workout navale su larga scala. Si tratta dell'ennesimo episodio di una serie di eventi simili, con aerei militari russi che hanno attraversato lo spazio aereo giapponese per l'ultima volta nel 2019.

06:07 Mosca Accusa gli Stati Uniti di Condurre una Politica di Contenimento contro Russia e CinaIl vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha affermato durante una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro Russia e Cina. L'informazione è stata diffusa dall'agenzia di stampa russa TASS. Secondo l'agenzia, Fomin ha dichiarato che Russia e Cina si battono per un mondo equo, multipolare, con uguaglianza e rispetto reciproco, mentre il mondo occidentale si sta preparando per i conflitti in Asia formando nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

05:27 Ucraina Rapporta Attacco a Navi Mercantili da Aereo RussoLa Marina ucraina ha fornito aggiornamenti sui dettagli di un presunto attacco aereo russo a una nave mercantile nel Mar Nero. Secondo loro, un bombardiere Tu-22 ha presumibilmente lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave. La nave mercantile, sotto la bandiera del paese caraibico di Saint Kitts e Nevis, si trovava al di fuori delle acque territoriali ucraine al momento. La nave mercantile stava navigando dal porto meridionale ucraino di Chornomorsk all'Egitto trasportando grano. Secondo un rapporto della BBC, la nave mercantile si trovava nella zona economica esclusiva della Romania al momento. Si menziona anche che è stato utilizzato un missile Ch-31, utilizzato per la soppressione del radar, invece di un missile Ch-22, che ha una potenza distruttiva significativamente inferiore ai cruise missile Ch-22 destinati alle portaerei.

03:19 Tragedia al Confine: Soldato Moldavo Muore in Circostanze IncerteUn soldato moldavo è morto in circostanze non chiare mentre prestava servizio al confine con la regione separatista della Transnistria. Il ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha riferito che il soldato è stato colpito mortalmente da un proiettile dalla sua stessa arma mentre prestava servizio al suo posto. L'incidente è ora sotto indagine da parte della polizia e degli esperti forensi. Soldati dalla Moldova e dalla Transnistria sono stanziati al confine che separa le due parti, con truppe russe presenti sin dal conflitto nel 1992 seguito al dissolvimento dell'Unione Sovietica. La Moldova si è impegnata a reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti al confine sono estremamente rari.

02:18 Primo Ministro del Regno Unito: "Nessun Intento di Impegnarsi in Conflitto con la Russia"Il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer ha smentito l'affermazione del Presidente Putin secondo cui la fornitura di armi a lungo raggio da parte dell'Occidente segnala l'impegno diretto della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", ha detto Starmer. Il Regno Unito è completamente a favore di questo diritto e fornisce opportunità di formazione in questo contesto. "Ma non intendiamo entrare in conflitto con la Russia - questo non è il nostro obiettivo in alcun modo", ha sottolineato il Primo Ministro del Regno Unito. Scopri di più qui.

01:09 Ex Ambasciatore degli Stati Uniti a Kyiv: Harris potrebbe Sostenere l'Ucraina "Più Enfaticamente" di BidenL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris potrebbe sostenere l'Ucraina "più enfaticamente" dell'incumbent Biden se vincesse le elezioni. Ha mostrato una posizione ferma su diversi problemi, ha menzionato Taylor a un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato più cauto in alcune decisioni, come quelle relative ai HIMARS, agli Abrams e ai caccia F-16. Attualmente, si sta anche avvicinando con cautela alla questione dell'autorizzazione all'Ucraina di condurre attacchi in profondità in Russia. Taylor prevede un "approccio più enfatico" da parte di Harris - anche perché è probabile che porti un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Ringrazia l'Estonia per l'Aiuto MilitareIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare dell'Estonia. Il membro UE e NATO del Baltico ha

22:06 Coalizione Trafico Verde: Politici Endorsano l'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la Russia

I politici della coalizione del traffico verde appoggiano l'idea di Kyiv che utilizzi armi a lungo raggio per colpire i bersagli militari in Russia. Michael Roth, esperto di politica estera dell'SPD, parlando con T-Online, sostiene l'attacco ai siti militari in Russia con missili occidentali a lungo raggio, affermando che i bersagli come gli aeroporti, i centri di comando e le basi di lancio svolgono un ruolo significativo nell'avvio degli attacchi contro i civili ucraini. Secondo Roth, questi luoghi sono i più efficaci per fermare questi attacchi. Marcus Faber, presidente della commissione difesa del FDP, sostiene anche l'idea di utilizzare armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow per colpire gli aeroporti militari russi, che considera essenziali per proteggere la popolazione ucraina. Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea la terrorizzazione quotidiana della popolazione civile ucraina attraverso gli attacchi con razzi contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico, sostenendo che consentire all'esercito di colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio è necessario per proteggere la popolazione.

21:35 Vance Commenta le Idee di Trump sull'Ucraina

Secondo il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance, Donald Trump potrebbe proporre la creazione di una zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia per porre fine al conflitto tra le due nazioni. Durante un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance suggerisce che Trump potrebbe facilitare i colloqui tra russi, ucraini ed europei per trovare un accordo di pace fattibile. Vance è ottimista sulla capacità di Trump di concludere un accordo rapidamente, se eletto. Trump è noto per la sua posizione amichevole nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e per le sue critiche all'appoggio degli Stati Uniti all'Ucraina. Tuttavia, non fornisce specifiche sul suo piano di pace.

21:03 "Siamo Russi. Dio è con noi" - Marcia Fascista a San Pietroburgo

Un grande numero di nazionalisti e estremisti russi sfilano per le strade di San Pietroburgo, gridando "Siamo russi. Dio è con noi". Gli slogan continuano con "Avanti, russi!" ripetuti innumerevoli volte. La marcia è un tributo all'anniversario dell'espedizione delle reliquie di Alessandro Nevsky, visto come un eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Propagandista del Cremlino: "L'Atlantico è la Barriera Ideale"

Il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia non dovrebbe fermarsi all'anneessione dell'Ucraina. Solovyov, un propagandista del Cremlino, esprime il suo parere secondo cui l'oceano Atlantico è la barriera ideale per la Russia, con posizioni desiderabili per le truppe russe a Berlino, Lisbona, Madrid e addirittura Parigi. Quando gli viene ricordato il numero limitato di popolazione russa, risponde menzionando il sostegno dei fratelli bielorussi o il ricorso alla Cina.

20:01 Volontari Britannici si Preparano per l'Inverno

In diverse case ucraine ancora in piedi despite the shelling, le finestre sono state distrutte, lasciando una scena scoraggiante mentre l'inverno si avvicina. L'ONG britannica "Insulate Ukraine" si è assunta l'onere di alleviare questa situazione viaggiando nelle zone di guerra e installando finestre temporanee.

