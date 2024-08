La Polonia introduce il perossido di idrogeno nel sistema fluviale dell'Oder-Neisse.

Perplessi funzionari polacchi: sommersi da pesci morti, ricorrono a sostanze tossiche per frenare la proliferazione di alghe d'oro dannose nelle acque dei tributari dell'Oder. Rimedio temporaneo, non soluzione a lungo termine.

Dopo aver scoperto grandi quantità di pesci senza vita nei tributari dell'Oder, le autorità polacche stanno adottando misure drastiche per contrastare l'outbreak di alghe d'oro dannose. Di recente, è stato utilizzato il perossido di idrogeno in una zona designata del Canale di Gliwice, un tributario collegato all'Oder. Il Ministero dell'Ambiente di Varsavia ha riferito: "I risultati preliminari indicano che il perossido di idrogeno ha efficacemente interrotto le cellule di alghe d'oro, riducendone la presenza del 90 al 99,9 per cento".

Tuttavia, le autorità sottolineano che l'uso del perossido di idrogeno è solo una tattica d'emergenza. Come ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Paulina Hennig-Kloska, "Il nostro obiettivo principale, ovviamente, è ridurre i inquinanti che entrano nella riserva del Canale di Gliwice e successivamente nell'Oder stesso".

La Polonia sta elaborando una strategia per ridurre gli input di sale dalle miniere, un fattore significativo del problema. Negli ultimi due settimane, gli officiali polacchi hanno recuperato un totale di 77 tonnellate di pesci morti dal Canale di Gliwice e dalla riserva di Dzierzno Duze. Il Ministero dell'Ambiente ha considerato questo evento un disastro ambientale locale. Lo scorso estate del 2022, l'Oder ha assistito a una massiccia mortalità di pesci. Gli esperti di Germania e Polonia hanno indicato le alghe d'oro (Prymnesium parvum) e i loro effetti tossici come probabile causa.

Il Canale di Gliwice, un corpo d'acqua lungo 41 chilometri che collega la città della Slesia superiore di Gliwice all'Oder, è stato un importante percorso idrico dal 1939. Lo scorso estate, anche all'interno di esso sono stati scoperti un numero allarmante di pesci senza vita. Le autorità hanno quindi migliorato il contenuto di ossigeno dell'acqua.

Le autorità polacche si sono rivolte al Ministero dell'Ambiente di Varsavia per trovare soluzioni a lungo termine per affrontare il problema ricorrente delle alghe d'oro dannose nei tributari dell'Oder. Riconoscendo la natura temporanea del perossido di idrogeno come rimedio, il Ministero sta attualmente indagando sui metodi sostenibili per contrastare le alghe e ridurre i danni ambientali.

