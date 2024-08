La Polonia firma un contratto per la costruzione di 48 lanciarazzi Patriot

La Polonia ha firmato un contratto per la costruzione di 48 sistemi di lancio di missili Patriot. "Questo contratto rafforza la sicurezza della Polonia", ha dichiarato il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lunedì, mentre firmava l'accordo da €1,13 miliardi tra la società americana Raytheon e il costruttore polacco di difesa Huta Stalowa Wola.

I lanciamissili M903, sviluppati negli Stati Uniti, saranno costruiti da Huta Stalowa Wola in Polonia e consegnati all'esercito polacco tra il 2027 e il 2029.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, Varsavia ha notevolmente accelerato la modernizzazione delle sue forze. Quest'anno, la Polonia pianifica le spese militari di circa €33 miliardi, più del quattro percento del suo PIL, il doppio di quanto richiesto dalla NATO.

Lo scorso venerdì, la Polonia ha firmato un contratto per l'acquisto di diverse centinaia di missili aria-aria AIM-120C AMRAAM dagli Stati Uniti. Secondo i resoconti dei media polacchi, Varsavia è anche pronta ad acquistare 96 elicotteri da combattimento del valore di oltre $9 miliardi (€8,24 miliardi) dagli Stati Uniti. Un accordo corrispondente dovrebbe essere firmato questa settimana, con l'esercito polacco che mira a sostituire gli elicotteri militari dell'era della Guerra Fredda.

