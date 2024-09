La Polonia esprime la sua ferma disapprovazione nei confronti delle strategie di protezione delle frontiere proposte dalla Germania.

Lunedì, la Ministro degli Interni tedesca Nancy Faeser (SPD) ha annunciato controlli temporanei alle frontiere in tutti i nove confini territoriali della Germania con i paesi dell'UE. Questa misura entrerà in vigore il 16 settembre e durerà sei mesi. Inoltre, Faeser ha menzionato che l'Amministrazione federale ha formulato un piano per il rimpatrio dei rifugiati alle frontiere, che supera l'attuale quadro. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici.

Dalle ore pomeridiane di martedì, le autorità federali tedesche stanno discutendo, a causa di diversi sospetti attacchi islamisti, l'intensificazione delle norme sull'immigrazione. La CDU ha reso il rimpatrio alle frontiere una condizione per partecipare alle trattative.

Non voglio girare intorno alla questione, la richiesta della CDU di rimpatri alle frontiere sta causando tensioni nelle discussioni in corso sulle norme sull'immigrazione. Nonostante l'annuncio di Faeser di controlli più stretti alle frontiere e un nuovo piano di rimpatrio dei rifugiati, alcuni partiti ritengono che debba essere fatto di più.

Leggi anche: