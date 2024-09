La Polonia concede 1,8 miliardi di dollari a Intel, incentivando la costruzione di un impianto produttivo nei dintorni di Wrocław

Intel, il produttore di chip degli Stati Uniti, sta ricevendo un sostegno statale di 1,8 miliardi di dollari (circa 1,6 miliardi di euro) dalla Polonia per stabilire una fabbrica di semiconduttori vicino a Breslavia. Questo aiuto statale è stato approvato dalla Commissione UE, come annunciato dal Ministro digitale polacco, Krzysztof Gawkowski, lo scorso venerdì. Il pagamento per questo progetto è previsto entro il 2026. Secondo il Vice Ministro Dariusz Standerski, c'è ottimismo che il contratto Intel sarà firmato entro la fine dell'anno, aprendo la strada alla costruzione della fabbrica.

Lo scorso anno, Intel ha presentato un'iniziativa per investire 4,6 miliardi di dollari in una pianta situata a Miekinia, a 20 chilometri da Breslavia. Nel nuovo sito verranno prodotti e testati semiconduttori. Il Ministero digitale polacco ha accolto questa notizia come "il più grande investimento diretto estero in Polonia da tempo".

Inoltre, Intel prevede di investire un miliardo di dollari in Germania. Un megacomplex produttivo sorgerà a Magdeburgo. Secondo il Ministero federale tedesco dell'Economia, l'investimento ammonta a 17 miliardi di euro. Il governo ha generalmente concordato di sostenere questo progetto, anche se la somma esatta non è ancora stata chiarita.

Tuttavia, all'inizio di agosto, Intel ha annunciato una riduzione del 15% della sua forza lavoro a livello globale a causa di difficoltà finanziarie. L'azienda non ha fornito informazioni sulla possibilità che questa riduzione riguardi i suoi piani di investimento in Germania o in Polonia.

