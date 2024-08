La Polonia combatte la proliferazione delle nocive alghe dorate.

Dopo la scoperta di numerosi pesci morti nei tributari dell'Oder, le autorità polacche stanno cercando di contenere la diffusione dell'alga dorata dannosa utilizzando prodotti chimici. Recentemente, quantità controllate di perossido di idrogeno sono state somministrate in una specifica parte del Canale di Gleiwitz, che si collega all'Oder, come annunciato dal Ministero per il Clima e l'Ambiente.

I primi risultati indicano che l'utilizzo di perossido di idrogeno ha disintegrato le cellule dell'alga dorata e ne ha ridotto la quantità fino al 99,9%.

Tuttavia, l'introduzione di perossido di idrogeno è solo un piano di emergenza, secondo il Ministro dell'Ambiente Paulina Hennig-Kloska. "Il nostro obiettivo, ovviamente, è ridurre i inquinanti che entrano nella riserva, nel Canale di Gleiwitz e nell'Oder". La Polonia sta attualmente elaborando una strategia principalmente finalizzata a ridurre i livelli di sale dalle attività minerarie.

Negli ultimi due settimane, le autorità polacche hanno rimosso un totale combinato di 77 tonnellate di pesci morti dal Canale di Gleiwitz e dalla riserva di Dzierzno Duze. Il Ministero dell'Ambiente ha definito questo un disastro ecologico locale. L'estate del 2022 ha assistito a una massiccia moria di pesci nell'Oder. Gli esperti della Germania e della Polonia hanno concordato che l'impatto tossico di un fioritura di alga dorata, specificamente Prymnesium parvum, era probabilmente la causa dei decessi dei pesci.

Il Canale di Gleiwitz, costruito nel 1939 e lungo 41 chilometri, collega la metropoli della Slesia superiore di Gleiwitz (Gliwice) con l'Oder. L'estate scorsa, un'enorme quantità di pesci morti è stata trovata anche qui. Le autorità hanno implementato l'ossigenazione dell'acqua.

La riduzione riuscita delle cellule di alga dorata nel Canale di Gleiwitz utilizzando il perossido di idrogeno è un importante traguardo per gli sforzi ambientali della Polonia nel gestire la fioritura di alga dannosa che colpisce i tributari dell'Oder. Nonostante questo progresso, la Polonia rimane impegnata in strategie a lungo termine, come la riduzione dei livelli di sale dalle attività minerarie, per proteggere l'ecosistema dell'Oder e dei suoi tributari.

