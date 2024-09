La Polonia celebra l'85° anniversario dell'invasione della Germania nazista

Tusk ha utilizzato il suo discorso a Westerplatte anche per suonare l'allarme sul pericolo rappresentato dal conflitto in Ucraina. Le lezioni apprese dalla Seconda Guerra Mondiale non sono "per nulla accademiche", ha affermato il primo ministro. I paesi NATO devono "impegnarsi appieno nella difesa contro l'ostilità che stiamo assistendo sui campi di battaglia in Ucraina", ha sottolineato. "La guerra sta bollendo di nuovo dall'est", ha concluso Tusk.

L'invasione del suolo polacco da parte delle truppe tedesche il 1° settembre 1939 ha portato la Gran Bretagna e la Francia a dichiarare guerra alla Germania guidata da Hitler. In conformità con il Patto Hitler-Stalin, l'Unione Sovietica ha invaso anche la Polonia orientale il 17 settembre 1939.

A Wielun, dove caddero le prime bombe tedesche 85 anni fa, Duda ha affermato che le "scuse sincere" della Germania per le atrocità commesse contro la Polonia sono insufficienti. La questione delle riparazioni rimane "irrisolta", ha sottolineato il presidente, appartenente al partito nazional-conservatore PiS. Durante il suo mandato, questo partito ha richiesto riparazioni dalla Germania per 1,3 trilioni di euro per i danni causati dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'amministrazione pro-europea di Tusk non ha fatto eco a questa richiesta. Invece, ha perseguito il risarcimento finanziario da Berlino per le perdite subite dalla Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale per mano dei nazisti. Durante i colloqui governativi tedesco-polacchi di luglio, Berlino e Varsavia hanno concordato di costruire un edificio tedesco-polacco a Berlino per onorare le vittime polacche dei nazisti. Entrambe le parti sono attivamente impegnate in "intense discussioni" su questioni come il risarcimento dei danni e il ricordo.

La domenica, la ministra della Cultura Claudia Roth (Verdi) ha messo in guardia contro l'oblio del passato. "Non dobbiamo dimenticare i crimini della Wehrmacht tedesca e il sofrimento della Polonia, per il nostro bene", ha affermato. Di conseguenza, un "onesto confronto con il nostro passato condiviso" è fondamentale. Ciò include la narrazione coerente di ciò che è accaduto in Polonia tra il 1939 e il 1945.

"Uno dei progetti principali della nostra cultura della memoria in questo contesto è l'Edificio tedesco-polacco", ha continuato Roth. Il suo obiettivo principale sarà l'esame dell'occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. L'edificio ospiterà anche un memoriale per le vittime polacche della Seconda Guerra Mondiale. Roth ha presentato una proposta per l'Edificio tedesco-polacco, che è stata approvata dal governo federale a giugno. Attualmente, il Bundestag deve approvare la sua implementazione.

