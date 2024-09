La Polonia attua un regime di emergenza.

Mentre la situazione delle inondazioni migliora in alcune regioni della Polonia, l'impatto è catastrofico. Le vittime delle inondazioni cercano disperatamente aiuto. Per potenziare ulteriormente le autorità, il governo di Varsavia ha dichiarato lo stato di calamità. La Polonia ha dichiarato lo stato di calamità per le aree colpite dalle inondazioni dopo le intense piogge. Il governo di Varsavia ha approvato la legislazione necessaria durante una sessione straordinaria. Principalmente, le aree nel sud della Polonia, confinanti con la Repubblica Ceca, sono state colpite più duramente dalle peggiori inondazioni degli ultimi decenni a causa di piogge senza precedenti. Secondo l'agenzia di stampa PAP, il numero di morti nel paese è salito a cinque.

Nel piccolo comune di Klodzko, nella Bassa Slesia, intere strade sono sommerse e si è verificato anche un decesso. Il villaggio di Glucholazy nella regione di Opole è stato cancellato dalle acque delle inondazioni. Nel piccolo comune di Nysa, nella regione di Opole, le acque delle inondazioni del Glatzer Neisse hanno invaso l'ospedale distrettuale locale, che è stato completamente evacuato, come riferito dal servizio sanitario nazionale NFZ.

Il sindaco di Klodzko ha dichiarato che, sebbene la situazione stia migliorando, l'aiuto è ancora necessario. "Abbiamo urgentemente bisogno di acqua potabile e di generi alimentari non deperibili, poiché abbiamo allestito un rifugio per le vittime delle inondazioni che sono state evacuate dalle aree colpite", ha informato la stazione radiofonica RMF FM. Si prevede che le scuole rimarranno chiuse fino alla fine della settimana e attualmente metà della città è senza elettricità. Il Ministro della Pubblica Istruzione ha annunciato che circa 420 scuole in quattro province sono state chiuse.

30 Giorni di Stato di Calamità

Lo stato di calamità è valido per un periodo di 30 giorni in parti delle voivodati della Bassa Slesia, della Slesia e dell'Opole. Concede alle autorità maggiori libertà per impartire ordini, poiché le libertà e i diritti civili sono temporaneamente limitati. Ad esempio, le autorità possono più facilmente ordinare l'evacuazione di specifici luoghi, aree o strutture. Possono anche vietare ai cittadini di trovarsi in determinati luoghi.

La tempesta "Anett", denominata "Boris" a livello internazionale, ha causato piogge torrenziali e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Sono stati segnalati almeno 15 decessi finora. In Sassonia, i livelli delle acque dell'Elba stanno aumentando a causa delle continue piogge nei paesi confinanti della Repubblica Ceca e della Polonia.

L'Unione Europea ha espresso la sua solidarietà alla Polonia di fronte a questa disgrazia, offrendo aiuto e risorse per sostenere le regioni colpite dalle inondazioni. Riconoscendo l'entità della calamità, la Commissione Europea ha accelerato i fondi di emergenza per la Polonia.

