La Polonia attiva i jet da combattimento per proteggere lo spazio aereo mentre la Russia bombarda l'Ucraina con i missili

La Polonia, membro della NATO che confina con l'Ucraina, ha dichiarato di aver attivato due coppie di jet da combattimento F-16 e un'aerocisterna alleata martedì mattina presto, dopo che la Russia ha lanciato il suo ultimo attacco missilistico mortale contro l'Ucraina, che ha preso di mira la capitale Kiev e la regione orientale di Kharkiv.

"Desideriamo informarvi che si sta osservando un'intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa, legata all'esecuzione di attacchi sul territorio dell'Ucraina", ha scritto il Comando operativo polacco su X. Ha detto di aver attivato una coppia di jet da combattimento di stanza in una base a Łask e a Krzesiny "al fine di garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco".

La decisione arriva pochi giorni dopo che l'esercito polacco ha dichiarato di ritenere che un missile russo sia entrato e poi uscito dallo spazio aereo polacco. La Russia ha intensificato i suoi attacchi all'Ucraina nel periodo di Capodanno e venerdì ha sferrato il più grande attacco missilistico dall'inizio della sua invasione su larga scala quasi due anni fa.

Il viceministro degli Esteri polacco Władysław Teofil Bartoszewski ha convocato l'incaricato d'affari russo Andrei Ordash, consegnandogli una nota con la richiesta di spiegazioni. Ma la Russia ha detto che "non darà spiegazioni" fino a quando non saranno presentate prove concrete, ha riferito il media statale russo RIA Novosti.

Ordash ha dichiarato a RIA Novosti che la nota "conteneva solo accuse infondate", aggiungendo che la Polonia "si è rifiutata di fornire prove che il missile fosse di origine russa".

La Russia ha sferrato un altro pesante attacco con missili e droni contro l'Ucraina nella notte su martedì, colpendo edifici residenziali e infrastrutture civili in tutto il Paese, dopo che il Cremlino ha dichiarato che l'attacco dell'Ucraina alla città russa di Belgorod "non resterà impunito".

Almeno 25 persone sono state uccise e altre 108 ferite nell'attacco ucraino di sabato, hanno dichiarato le autorità russe.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che avrebbe vendicato il "crimine" e i suoi militari hanno bombardato l'Ucraina con missili ogni giorno da allora.

Almeno quattro persone sono state uccise e 92 ferite negli attacchi di martedì mattina, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"I nostri soldati della difesa aerea stanno facendo un lavoro incredibile da tre giorni a questa parte. Dal 31 dicembre, i disumani russi hanno già utilizzato circa 170 'Shahed' [droni] e decine di missili di vario tipo. La stragrande maggioranza di essi era diretta contro oggetti civili", ha scritto Zelensky su Telegram.

La città è in fiamme

Gli attacchi notturni della Russia hanno causato sette incendi in sei quartieri di Kiev, ha dichiarato martedì il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko. Più di 130 persone sono state evacuate da un grattacielo nel distretto di Solomainskyi, dove 20 persone sono state salvate. Almeno 20 persone in totale sono rimaste ferite nella capitale.

Nella regione di Kiev, due persone sono rimaste uccise nell'incendio di un edificio residenziale nel distretto di Fastiv. Nella città di Vyshneve almeno sette persone sono rimaste ferite e sono stati danneggiati cinque edifici residenziali e 40 automobili.

Peter Zalmayev, direttore dell'Eurasia Democracy Initiative, ha raccontato di essersi svegliato a Kiev martedì mattina e di aver trovato "l'intera città in fiamme".

"Il mio edificio tremava per le onde d'urto di uno dei missili ipersonici sparati sui nostri cieli", ha dichiarato Zalmayev alla CNN. "Temevo che l'edificio potesse crollare".

Ha detto che anche alcune infrastrutture energetiche sembravano essere state colpite, in quello che ha definito un ricordo del tentativo del presidente russo Vladimir Putin, l'anno scorso, di rompere la rete elettrica dell'Ucraina e di armare il clima invernale.

"È possibile che l'inizio del 2024 sia l'inizio di una nuova campagna per cercare di mettere fuori uso le nostre strutture elettriche e le nostre forniture di acqua", ha detto Zalmayev.

Tensione al confine

Il confine polacco con l'Ucraina si estende per oltre 500 chilometri ed è stato teatro di numerosi episodi di paura dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia, la cui guerra contro l'Ucraina minaccia di estendersi ai Paesi europei confinanti.

Nel novembre 2022, un missile di fabbricazione russa è atterrato davanti al villaggio rurale polacco di Przewodow, a circa 6,4 chilometri a ovest del confine ucraino. Due cittadini polacchi sono stati uccisi dall'esplosione, che ha segnato la prima volta che un membro della NATO è stato colpito direttamente durante il conflitto.

Sia le forze russe che quelle ucraine hanno utilizzato munizioni di fabbricazione russa durante il conflitto, con l'Ucraina che ha schierato missili S-300 di fabbricazione russa come parte del suo sistema di difesa aerea prima di essere rifornita con il superiore sistema Patriot di fabbricazione statunitense.

Nonostante i timori iniziali che la Russia potesse aver colpito la Polonia nel 2022, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che "non c'è alcuna indicazione che si tratti di un attacco intenzionale alla Polonia". Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha concordato con la valutazione.

Duda ha invece affermato che c'era "un'alta probabilità" che si trattasse di un missile della difesa aerea ucraina caduto in Polonia per "un incidente" mentre intercettava i missili russi in arrivo. Ha confermato che il missile era molto probabilmente un S-300 di fabbricazione russa.

Durante l'attacco aereo di venerdì - il più grande sull'Ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia - i militari polacchi hanno riferito che un "oggetto aereo non identificato" è entrato nello spazio aereo polacco dal territorio ucraino.

Il più alto ufficiale militare polacco, il generale Wiesław Kukuła, ha dichiarato che "tutte le indicazioni" suggeriscono che l'oggetto fosse un missile russo. Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato venerdì che l'alleanza "rimane vigile" dopo l'incidente.

La notizia è in fase di sviluppo e sarà aggiornata.

Antonia Mortensen della CNN ha contribuito con un reportage.

