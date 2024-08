Seguendo la scomparsa dei pesci nel fiume Oder. - La Polonia affronta l'espansione degli epidemie di alghe dorate nocive

Perossido di Idrogeno per Combattere le fioriture di Alga Dorata

Le autorità polacche stanno cercando di controllare la diffusione dell'alga dorata pericolosa nei tributari dell'Oder con sostanze chimiche dannose, come il perossido di idrogeno. Di recente, il perossido di idrogeno è stato utilizzato in una sezione del Canale di Gleiwitz, collegato all'Oder, come riportato dal Ministero del Clima e dell'Ambiente di Varsavia. "Gli studi preliminari suggeriscono che il perossido di idrogeno ha disturbato le cellule dell'alga dorata e ha portato a una riduzione di questa alga dal 90 al 99,9 percento."

Perossido di Idrogeno: Soluzione a Breve Termine

La ministra dell'Ambiente Paulina Hennig-Kloska ha sottolineato che l'uso del perossido di idrogeno è solo una soluzione temporanea. "Il nostro obiettivo principale è, ovviamente, ridurre i inquinanti che scorrono nel bacino, nel Canale di Gleiwitz e, alla fine, nell'Oder." La Polonia si sta concentrando su una strategia per ridurre i flussi di sale dalle miniere.

Nel corso di due settimane, le autorità hanno recuperato un totale di 77 tonnellate di pesci morti dal Canale di Gleiwitz e dalla riserva di Dzierzno Duze. Il Ministero dell'Ambiente ha descritto questo incidente come un disastro ambientale regionale.

Morti di Pesci nell'Estate del 2022

Già nell'estate del 2022 ci sono state numerose morti di pesci nell'Oder. Gli esperti della Germania e della Polonia hanno ipotizzato che l'impatto tossico di una fioritura di alga dorata, ovvero Prymnesium parvum, fosse probabilmente la causa dei decessi dei pesci.

Il Canale di Gleiwitz, entrato in funzione nel 1939, è lungo 41 chilometri e collega la metropoli della Slesia Superiore di Gleiwitz (Gliwice) con l'Oder. L'estate scorsa, sono stati recuperati anche numerosi pesci morti da lì. Le autorità hanno ordinato l'aggiunta di ossigeno all'acqua.

L'uso eccessivo di sostanze chimiche dannose come il perossido di idrogeno, pur controllando temporaneamente le fioriture di alga dorata, contribuisce all'inquinamento ambientale. Per ottenere un cambiamento duraturo, la Polonia sta lavorando per ridurre i flussi di sale dalle miniere per diminuire i inquinanti nell'Oder e nei suoi tributari.

Leggi anche: