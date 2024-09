La Polonia accusa ex deputati europei di presunta corruzione

L'Ufficio del procuratore polacco sta indagando su Ryszard Czarnecki, ex-deputato europeo e figura di spicco del partito di governo PiS, e sua moglie per presunti reati di frode. Sono sotto esame per il sospetto coinvolgimento in attività di protezione a pagamento, corruzione e riciclaggio di denaro, ha confermato un portavoce dell'ufficio di Katowice.

Czarnecki e sua moglie sono stati posti in custodia il mercoledì, ma sono stati successivamente rilasciati su cauzione. L'inchiesta si concentra su irregolarità riguardanti l'università privata Collegium Humanum, accusata di vendere diplomi.

Stando a fonti polacche, politici del PiS hanno ottenuto i loro Master of Business Administration attraverso il processo accelerato di questa università. Il rettore e altri sono attualmente sotto inchiesta.

Stando alla dichiarazione del procuratore, Czarnecki si sarebbe offerto di utilizzare la propria influenza nel Ministero degli Affari Esteri dal aprile 2019 all'ottobre 2023, aiutando l'università a stabilire una filiale in Uzbekistan. In cambio, avrebbe ricevuto circa 21.000 euro dall'amministrazione dell'università. Per nascondere il pagamento, sua moglie avrebbe ricevuto un lavoro fittizio lì. Czarnecki e sua moglie respingono le accuse. In caso di condanna, potrebbero essere condannati a un massimo di dieci anni di carcere.

Nel 2020, l'Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF) aveva già indagato Czarnecki per un altro caso. Dal 2009 al 2013, aveva presentato richieste per un totale di 203.167 euro come membro del Parlamento europeo nella categoria delle spese di viaggio. In seguito, è stato costretto a restituire 104.000 euro al parlamento. Questa questione è ancora in corso di revisione in Polonia. Czarnecki continua a negare queste accuse.

