- La polizia sta indagando su una sostanza puzzolente nella scala.

Nel distretto di Teltow-Fläming, la polizia ha avviato un'indagine a causa di una sostanza dal cattivo odore in un edificio residenziale. Al momento, il caso viene investigato come sospetto di lesioni personali gravi, come segnalato. L'AfD ha parlato di un attacco a un collaboratore della campagna elettorale dell'AfD. Tuttavia, secondo le dichiarazioni della polizia, non ci sono indizi che l'introduzione della sostanza nell'edificio di Zossen fosse mirata a un appartamento o a una persona specifica.

Al mattino, i residenti hanno segnalato alla polizia che era stato apparentemente ottenuto l'accesso non autorizzato alla tromba delle scale e che c'era un forte odore sgradevole, come segnalato. Le forze dei vigili del fuoco hanno quindi esaminato la tromba delle scale per possibili sostanze pericolose. Inoltre, è stato dispiegato l'equipaggiamento per ventilare la tromba delle scale.

Le prime indagini suggeriscono che l'odore sgradevole fosse già stato notato da un testimone la sera precedente. Lei ha poi segnalato di sentirsi male. Secondo i resoconti, tutti i residenti presenti sono stati esaminati dai servizi di soccorso, ma non sono state trovate ferite.

