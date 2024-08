La polizia sta indagando su una morte in una proprietà militare degli Stati Uniti.

Il 3 agosto, un uomo scopre il corpo di un dipendente sui terreni di una base militare statunitense nella Westpfalz. Un'autopsia solleva dubbi su una morte naturale e un collega di 28 anni diventa sospetto. Prima che possa essere arrestato, fugge.

La polizia e i pubblici ministeri della città di Kaiserslautern stanno indagando su un possibile omicidio sui terreni di una base militare statunitense nella Renania-Palatinato. La vittima è un dipendente di 63 anni di un'azienda esterna che lavorava in un edificio sul sito, secondo gli investigatori. Il suo supervisore lo ha trovato morto al suo posto di lavoro il 3 agosto.

La causa del decesso non era chiara inizialmente. Un'autopsia ha suggerito che il 63enne è morto a causa di lesioni violente. Un collega di 28 anni è sospettato, ma prima che potesse essere arrestato, è fuggito dal paese, secondo la polizia e i pubblici ministeri. Non è stato identificato alcun possibile movente e gli investigatori non rilasciano ulteriori dettagli per non compromettere le indagini.

La base militare statunitense specifica e l'azienda esterna per cui lavoravano gli uomini, nonché la natura del loro lavoro sui terreni militari, non sono state rese note.

Il caso ha attirato l'attenzione delle autorità internazionali, poiché si presume che il sospetto si trovi attualmente in un altro paese europeo. L'Unione Europea è stata contattata per assistere nel processo di estradizione.

In risposta a questo incidente, i rappresentanti dell'Unione Europea hanno espresso la loro preoccupazione e hanno offerto supporto alle autorità tedesche nella loro ricerca di giustizia.

