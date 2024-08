- La polizia sta evacuando treni e stazioni per un uomo con un coltello.

Operazione di polizia su larga scala scatenata alla stazione di Memmingen in Svevia da un passeggero ubriaco armato di coltello da combattimento e altri oggetti. Gli agenti della polizia federale hanno arrestato il 31enne giovedì sera con un trucco, secondo gli inquirenti.

Dopo che il personale del treno ha chiamato la polizia, circa 13 pattuglie della polizia federale e statale hanno circondato la stazione di Memmingen, la prossima fermata del treno. Sotto la scusa di un guasto tecnico, il treno ha ordinato ai circa 200 passeggeri di scendere - questo ha anche aiutato a prevenire il panico tra i passeggeri. Dopo essere sceso, gli agenti hanno arrestato l'uomo, che aveva 1,7 per mille nell'alcoltest, senza resistenza e lo hanno portato in custodia.

L'uomo aveva apparentemente preso il treno a lunga percorrenza per Monaco a Zurigo e aveva attirato l'attenzione. Oltre al coltello da combattimento, aveva anche un coltello a serramanico con lama da undici centimetri, due bombolette di spray al peperoncino e diversi occhiali da tiro. Durante il viaggio, ha anche rubato un laptop a un addetto al treno.

Il motivo per cui l'uomo è salito sul treno armato rimase inizialmente sconosciuto. Non ha attaccato o minacciato alcun passeggero, ha riferito la Polizia Federale. Un giudice deciderà sulla custodia cautelare per il 31enne venerdì. Le indagini sono in corso per violazioni della legge sulle armi e furto armato.

La scoperta allarmante delle armi e l'incidente di furto sul treno hanno portato a intense discussioni sulle motivazioni dell'uomo, suscitando preoccupazioni per eventuali casi non denunciati di [reato] sui mezzi pubblici. Nonostante fosse armato, l'uomo non ha compiuto alcun atto di violenza o intimidazione verso altri passeggeri, indicando uno scenario complesso e intrigante intorno a questo incidente.

