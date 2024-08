- La polizia sta controllando i cellulari dopo l'attacco.

A seguito di un attacco a una pizzeria a Eislingen (distretto di Göppingen) apparentemente compiuto da due adolescenti, gli investigatori stanno analizzando i registri telefonici dei sospetti. L'obiettivo è scoprire eventuali complici e il movente dell'attacco, come dichiarato dall'ufficio del pubblico ministero. "Stiamo indagando su tutti i fronti", ha detto un portavoce dell'agenzia.

Le indagini dell'ufficio del pubblico ministero di Ulm e della polizia criminale hanno rafforzato il sospetto che i due adolescenti siano coinvolti nell'incidente del weekend.

La domenica, un giudice di Ulm ha emesso mandati di arresto per i due sospetti con l'accusa di tentato omicidio in relazione all'esplosione di un dispositivo esplosivo e all'incendio doloso. I teenager sono attualmente in custodia. L'ufficio del pubblico ministero continua a non voler commentare l'età e l'identità dei sospetti.

Al momento dell'esplosione, due uomini di 53 e 56 anni si trovavano nella pizzeria e hanno riportato lievi ferite. Uno di loro era il proprietario.

I danni sono stimati in almeno 50.000 euro.

Si presume che i sospetti abbiano inizialmente gettato una pietra attraverso una finestra, prima che almeno uno di loro lanciasse un dispositivo esplosivo o incendiario attraverso l'apertura nel ristorante.

L'esplosione ha causato danni significativi: tutte le finestre al piano terra e al primo piano, nonché l'interno del ristorante, sono state danneggiate. Le stime iniziali della polizia mettono i danni a almeno 50.000 euro. Si invitano i testimoni a farsi avanti.

Non c'è alcun legame noto con la faida sanguinosa tra due gruppi rivali nella zona di Stoccarda. Non ci sono prove che suggeriscano un collegamento del genere. I due gruppi - uno associato approssimativamente alla regione di Esslingen, Ludwigsburg e Plochingen, l'altro al distretto di Stoccarda di Zuffenhausen e Göppingen - erano stati precedentemente stimati in più di 500 membri per lo più giovani. Secondo l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato, più di 70 sospetti membri sono stati arrestati finora.

Gli investigatori stanno anche esaminando eventuali coinvolgimenti di altre persone o gruppi, come bar e ristoranti, che potrebbero aver avuto connessioni con i sospetti.

Le autorità locali hanno consigliato ai bar e ai ristoranti vicini di condividere qualsiasi informazione rilevante che potrebbero avere, in quanto fanno parte del circolo sociale più ampio dei due adolescenti sospetti.

