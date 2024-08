- La polizia sta cercando una ragazzina di 13 anni scomparsa.

La polizia ha intensificato le ricerche da ieri per un ragazzo scomparso da Hassendorf vicino a Rotenburg sul Wümme. Il 13enne è presumibilmente dipendente da medicinali e non si può escludere che si trovi in una situazione di difficoltà. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte con il supporto dei vigili del fuoco.

"Al momento sospettiamo che sia scappato di casa," ha detto il portavoce della polizia Heiner van der Werp la mattina. Il ragazzo è stato visto l'ultima volta a scuola a Sottrum mercoledì mattina. "Si dice che abbia preso un autobus," ha detto van der Werp. Il ragazzo è scappato di casa diverse volte in passato. "Sembra una situazione diversa rispetto ad altri casi di persone scomparse." Il ragazzo ha bisogno di medicinali, ma non soffre di una malattia potenzialmente letale.

Si invitano i residenti a cercare in giardini, capanni e garage

Hassendorf si trova circa 40 chilometri a est di Brema. Finora non è stato possibile deployare un elicottero a causa delle condizioni meteorologiche. La polizia spera in segnalazioni dal pubblico e ha quindi pubblicato una foto del ragazzo.

È alto circa 1,20 metri, ha i capelli biondi e indossa occhiali blu. Al momento della sua scomparsa, indossava un cappuccio marrone chiaro, una camicia verde oliva con pois neri, pantaloncini mimetici e sandali blu.

Si invitano i residenti di Hassendorf e dintorni a cercare nei loro giardini, capanni, garage e altri possibili nascondigli. È possibile che il ragazzo si nasconda lì o si sia trovato in una situazione difficile, ha detto la polizia. Anche edifici inutilizzati e fienili dovrebbero essere controllati.

