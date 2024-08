- La polizia sta cercando un testimone dell'incendio di un'ex discoteca.

La polizia sta proseguendo le indagini per stabilire la causa di un incendio in un'ex discoteca di grandi dimensioni a Eisenach. L'indagine sul luogo del delitto è ancora in corso, hanno dichiarato le autorità. Si cercano anche testimoni. L'incendio è divampato nel palazzo vuoto nel tardo pomeriggio di sabato, con un numeroso contingente di vigili del fuoco e altri soccorritori presenti. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a domenica sera. Non ci sono stati feriti. La polizia stima che i danni materiali ammontino a diverse decine di migliaia di euro.

Durante l'indagine approfondita, sono state raccolte prove materiali da diverse aree della discoteca. L'origine dell'incendio rimane incerta senza ulteriori esami delle prove materiali.

