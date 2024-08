- La polizia sta cercando Puigdemont.

Cercasi il leader separatista catalano Carles Puigdemont, che ha fatto una breve visita a Barcellona giovedì, è già tornato in Belgio, secondo il segretario generale del suo partito Junts. Intende continuare a lavorare da Waterloo, ha detto Jordi Turull alla radio catalana RAC1. Puigdemont era a Barcellona dal martedì sera. La polizia catalana ha tenuto una conferenza stampa per spiegare il fallito tentativo di arresto di Puigdemont.

Il legale di Puigdemont, Gonzalo Boye, aveva già dichiarato che il suo cliente era di nuovo fuori dalla Spagna. Puigdemont aveva vissuto in Belgio per la maggior parte del tempo dal suo esilio all'estero del 30 ottobre 2017, dopo il fallito tentativo di separare la Catalogna dalla Spagna. Aveva anche trascorso del tempo nel sud della Francia di recente.

Il parere del legale sul discorso e la scomparsa

Boye aveva liquidato il clamore per il ritorno del suo cliente a Barcellona mercoledì, il suo breve discorso davanti a migliaia di sostenitori e la sua successiva scomparsa sotto gli occhi della stampa e della polizia. "Ha fatto il suo lavoro politico e se n'è andato come chiunque altro", ha detto ai giornalisti. In ogni caso, Puigdemont "non si arrenderà mai".

La polizia catalana ha ammesso di non essere riuscita ad arrestare Puigdemont a Barcellona. Tuttavia, il capo della polizia Eduard Sallent ha chiesto comprensione per le azioni delle forze dell'ordine in una conferenza stampa. I principali obiettivi di giovedì erano mantenere l'ordine pubblico e garantire l'elezione di un nuovo presidente catalano nel parlamento di Barcellona, ha detto Sallent. Questi compiti erano stati portati a termine. Perché l'arresto di Puigdemont è fallito dovrà essere analizzato più dettagliatamente.

La polizia impreparata

Sallent ha confermato che la polizia aveva pianificato che Puigdemont sarebbe andato al parlamento, come aveva annunciato ripetutamente. Pertanto, avevano posizionato la polizia lì. "Sembrava il posto più favorevole per un arresto", ha detto Sallent.

In realtà, dopo il breve discorso, Puigdemont è stato portato da aiutanti dietro le quinte a un veicolo e portato via. "Tutto è successo molto rapidamente e i nostri ufficiali non sono riusciti a intervenire a causa della folla di persone", ha detto Sallent.

Puigdemont era accompagnato da rappresentanti dello stato, del parlamento e da molti sostenitori durante la sua breve apparizione, rendendo l'arresto più difficile. Inoltre, due agenti di polizia hanno aiutato Puigdemont, che sono stati poi arrestati.

Il ministro dell'interno catalano critica il giudice spagnolo

Il ministro dell'interno catalano Joan Ignasi Elena ha criticato il sistema di giustizia spagnola, dicendo che c'era una "situazione anomala" in cui un giudice si rifiutava di applicare una legge di amnistia alle persone per cui era stata creata. Senza nominarlo, Elena si riferiva al giudice spagnolo Pablo Llarena. Llarena accusa Puigdemont di aver sottratto fondi pubblici per il suo beneficio personale durante il referendum dell'ottobre 2017, invece di pagarli dalle sue tasche per i suoi obiettivi politici. L'emissione per arricchimento personale non è coperta dall'amnistia. La chiarificazione legale dell'interpretazione corretta della legge di amnistia potrebbe richiedere mesi.

Puigdemont continua il suo esilio in Belgio, lavorando dalla città di Waterloo come annunciato.

