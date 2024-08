- La polizia sta cercando dei sospetti per una truffa di auto usate.

La polizia ha identificato diversi uomini a Hamburg sospettati di truffare gli acquirenti di auto usate. In due casi, le auto offerte per la vendita online avevano i chilometri manipolati, ha detto la polizia. L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato ha identificato diversi sospetti e raccolto prove questa settimana.

Secondo i resoconti, un 31enne ha venduto un veicolo a un acquirente a Hamburg-Rothenburgsort all'inizio di agosto. Il 27enne acquirente ha scoperto difetti significativi nell'auto poco dopo.

Arresto in un appuntamento di vendita organizzato

Durante le indagini, sono state trovate altre inserzioni del sospetto, portando la polizia a organizzare un appuntamento di vendita segreto per il mercoledì. Gli agenti hanno arrestato l'uomo sul posto. In seguito è stato rilasciato poiché non sono state trovate ragioni per il fermo.

Nell'altro caso, la polizia ha identificato due uomini, di 36 e 46 anni, come sospetti. Si ritiene che abbiano fatto parte della vendita di un'auto manipolata a Hamburg-Borgfelde alla fine di giugno. Dopo la vendita, il venditore è fuggito verso un veicolo in attesa, portando la coppia che ha acquistato l'auto a contattare la polizia.

Giovedì, la polizia ha perquisito gli appartamenti dei sospetti. Il 46enne è stato arrestato provvisoriamente poiché il suo status di residenza in Germania era incerto.

