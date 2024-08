- La polizia sta avviando una sorveglianza video fuori dalla stazione principale.

Nuove telecamere installate nella piazza della stazione ferroviaria aiuteranno la polizia a garantire maggior sicurezza intorno alla stazione centrale di Amburgo. Insieme all'aumento della presenza della polizia e all'introduzione di zone in cui è vietato portare armi e bere alcolici, la videosorveglianza è un altro pilastro del concetto di sicurezza, hanno dichiarato il Senatore dell'Interno Andy Grote (SPD) e il Presidente della Polizia Falk Schnabel durante l'inaugurazione simbolica della nuova tecnologia.

L'obiettivo è rilevare situazioni pericolose in anticipo per consentire un intervento rapido e mirato. Inoltre, si prevede che le telecamere nella piazza della stazione ferroviaria avranno un effetto deterrente sui potenziali disturbatori e criminali.

Inizialmente, verranno installate 24 telecamere nelle piazze Heidi-Kabel e Hachmann, con l'intenzione di aumentare questo numero a 27. Sette delle telecamere attualmente in funzione possono zoomare e ruotare, mentre le altre sono fisse. Le immagini saranno raccolte in una stanza dedicata nella stazione di polizia 11 di Steindamm e analizzate lì.

La città ha investito circa 1,2 milioni di euro nella nuova tecnologia video. I costi di gestione annuali si aggirano intorno a diversi centinaia di migliaia di euro, ha detto Grote.

Le telecamere sono già equipaggiate per la videosorveglianza intelligente, simile a quella già in uso nella vicina Hansaplatz. Lì, dal passato luglio, i movimenti delle persone catturati dalle telecamere vengono analizzati attraverso l'IT per rilevare schemi insoliti come calci, pugni o spinte.

Grote ha detto: "Le esperienze finora alla stazione centrale mostrano che è stato efficace nel rafforzare la sicurezza e la qualità del soggiorno con i divieti di armi e alcolici, nonché un approccio unito e determinato da parte di tutti i partner della sicurezza".

Dalla primavera dello scorso anno, i cosiddetti "pattugliamenti Quattro" composti da ufficiali della Polizia di Amburgo, Polizia Federale, DB Security e Hochbahn hanno iniziato a pattugliare la stazione centrale. Dal passato ottobre, un divieto di armi è stato in vigore intorno alla stazione centrale e, dall'aprile di quest'anno, è stato introdotto anche un divieto di alcol.

Schnabel ha detto: "Con una forte presenza della polizia e l'uso coerente delle nostre opzioni legali, la videosorveglianza è il terzo componente del nostro pacchetto di misure per rafforzare l'applicazione della legge, scoraggiare i trasgressori e contribuire a far sentire tutti al sicuro alla stazione centrale".

