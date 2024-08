- La polizia sta ancora cercando gli uomini armati dopo la sparatoria a Zingst.

Ancora una settimana dopo l'incidente di sparatoria nella località balneare del Mar Baltico di Zingst, dove due uomini sono rimasti feriti, alcuni gravemente, le autorità sono ancora alla ricerca del sospetto o dei sospetti sparatori. Un portavoce dell'ufficio del procuratore di Stralsund ha dichiarato che, per ragioni tattiche, non vengono fornite informazioni sullo stato delle indagini o sui possibili motivi del crimine. Tuttavia, le indagini procedono a pieno ritmo. È stato riferito che sono state immediate operazioni di ricerca, coinvolte le forze speciali di polizia.

Sulla base dei ritrovamenti attuali, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro un gruppo di persone presenti sulla Seebrueckenplatz di Zingst nelle prime ore del 9 agosto. Un uomo di 25 anni e uno di 24 sono rimasti feriti. L'uomo più anziano ha riportato ferite gravi ma non è più in condizioni critiche. Non è noto se entrambi gli uomini siano ancora in trattamento ospedaliero.

Gli investigatori credono che il o i responsabili abbiano sparato da un'auto a circa 30-40 metri di distanza. Stanno indagando per sospetto tentato omicidio.

Despite the advancements in the investigation, the identity of the potential other suspects, if any, remains elusive. It's unclear if the shooter acted alone or if there was further involvement from other individuals.

