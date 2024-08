La polizia spara a degli assalitori armati di coltello sull'autostrada

La guida spericolata di un uomo sull'autostrada A7 attira l'attenzione. Sbandando da una corsia all'altra, il suo veicolo si cappotta. Quando gli agenti si avvicinano per aiutare, lui brandisce un lungo coltello. Nemmeno gli spari di avvertimento lo fermano.

Un automobilista che ha causato un incidente sull'A7 vicino a Neumünster e ha minacciato la polizia con un coltello è stato alla fine fermato da un colpo alla gamba. Il 55enne aveva guidato in modo spericolato attraverso tutte le corsie, "fingendosi un cinghiale", come ha detto un portavoce della polizia dello Schleswig-Holstein. Il suo veicolo è poi finito cappottato. La scena è stata testimoniata anche da due agenti in borghese che si trovavano nelle vicinanze.

Quando gli agenti hanno cercato di aiutare l'autista, lui avrebbe apparentemente estratto il coltello dal finestrino dell'auto e si sarebbe avvicinato a loro. Gli agenti hanno sparato due colpi di avvertimento, ma l'uomo non si è fermato. Hanno quindi sparato alla gamba per impedire che si avvicinasse ulteriormente.

L'uomo è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. L'A7 è stata temporaneamente chiusa in direzione sud tra gli svincoli Neumünster Nord e Neumünster-Mitte.

Il comportamento aggressivo dell'uomo nei confronti delle autorità ha portato a una risposta insolita da parte della polizia.

