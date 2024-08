- La polizia salva una donna da un appartamento in fiamme

Due a un incendio divampato in un appartamento a Norimberga questa mattina, due agenti di polizia hanno salvato una donna anziana. L'86enne ha subito lesioni da inalazione di fumo, così come i due agenti.

Come ha riferito un portavoce della polizia, l'incendio è scoppiato all'alba per cause ancora ignote. All'arrivo degli agenti, si è notato del fumo denso provenire da una finestra e la donna anziana in piedi su un balcone. Non essendo possibile comunicare con lei, gli agenti hanno deciso di entrare nell'appartamento e salvarla. Sono state evacuate anche le abitazioni vicine.

Tutti e tre sono stati portati in ospedale. Gli agenti sono stati in grado di lasciare l'ospedale più tardi quella mattina, ma non sono attualmente in grado di svolgere il loro lavoro. La polizia sta indagando sulla causa dell'incendio. L'entità dei danni non può ancora essere determinata.

La donna anziana viveva nell'appartamento interessato nel cuore di Norimberga, nota come la seconda città più grande della Baviera. Il dipartimento di polizia della Baviera ha elogiato gli agenti per le loro rapide e coraggiose azioni.

