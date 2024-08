- La polizia riferisce un minor numero di attacchi contro i rifugiati

I Registri di Polizia Segnalano Meno Attacchi ai Rifugiati e Richiedenti Asilo nel Primo Semestre del 2024

Le cifre provvisorie mostrano che la polizia ha registrato meno incidenti contro i rifugiati e i richiedenti asilo nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In tutta la Germania, sono stati registrati un totale di 519 casi nei primi due trimestri di quest'anno. Lo ha riferito il governo federale in risposta a una piccola inchiesta del partito di Sinistra nel Bundestag, ottenuta dal "Neues Osnabruecker Zeitung" (NOZ) e dall'agenzia di stampa tedesca (dpa). Nel primo semestre dello scorso anno, la polizia aveva registrato 1.155 incidenti di questo tipo - nel 2023 nel suo insieme, ce ne sono stati 2.450.

Tuttavia, il Ministero federale dell'Interno sottolinea esplicitamente nella sua risposta che le cifre del 2024 sono provvisorie e potrebbero ancora cambiare significativamente a causa dei rapporti di follow-up e di correzione. Non è chiaro se i casi riguardano indagini federali e statali completate o in corso.

Gli incidenti in questione sono attacchi contro i richiedenti asilo e i rifugiati fuori dalle strutture per rifugiati e crimini come l'incitamento all'odio, la coercizione e le lesioni gravi. Nel primo semestre del 2024, 46 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini, come si legge nella risposta. La maggior parte degli incidenti - in totale 456 - è attribuita alla scena di destra dalla polizia. Inoltre, ci sono state 69 aggressioni contro le strutture per rifugiati.

Secondo le informazioni del NOZ, c'è un focus regionale di questi crimini nella Sassonia e nella Turingia, dove le elezioni statali sono previste per settembre. Dei 286 attacchi ai rifugiati in tutta la Germania nel secondo trimestre del 2024, il maggior numero si è verificato in Sassonia (41) e Turingia (35), seguiti dalla Baviera (31), Bassa Sassonia (30) e Brandeburgo (29). Sono state registrate cifre a singolo digitò nel Baden-Württemberg e a Berlino (ognuno 8), Brema, Amburgo e Assia (ognuno 2) e Schleswig-Holstein (5).

La politica di Sinistra Bünger vede la responsabilità politica

"Per molto tempo è stato noto che c'è un legame stretto tra gli slogan razzisti pronunciati dai politici e le mobilitazioni razziste e gli attacchi per strada", ha detto Clara Bünger, membro del Bundestag del partito di Sinistra, al "Neues Osnabruecker Zeitung".

"Quando i diritti in parlamento chiedono la 'rimigrazione' e persino i membri del governo incolpano i rifugiati di tutti i tipi di problemi sociali, annunciano deportazioni di massa o si riferiscono ai richiedenti asilo come 'invasioni', come è successo nel Regno Unito, i razzisti si sentono autorizzati a fare una 'caccia all'uomo' e terrorizzare i rifugiati", ha detto Bünger.

Quando gli estremisti di destra usano il termine "rimigrazione", intendono di solito che un gran numero di persone di origine straniera dovrebbe lasciare il paese - anche con la forza.

La diminuzione dei casi di lesioni personali contro i rifugiati e i richiedenti asilo nel primo semestre del 2024 è ancora provvisoria e soggetta a modifiche. Tuttavia, la risposta del governo federale rivela che 46 individui, tra cui sei bambini, hanno riportato ferite in questi incidenti.

