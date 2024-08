- La polizia: più di 100 indizi sulla scomparsa di un 33enne

Nel caso della donna di 33 anni scomparsa nella Franconia Superiore, la polizia ha già ricevuto oltre 100 segnalazioni. Anche se le ricerche pubbliche della donna continuano ad essere attive, gli investigatori devono considerare che la donna potrebbe già essere deceduta, ha dichiarato un portavoce.

Sospetto di Omicidio

Un uomo di 73 anni della zona di Forchheim è sospettato di aver ucciso la donna. È in custodia. La commissione speciale di 30 membri istituita per il caso è ora supportata da specialisti in analisi operativa del caso di Monaco. Gli investigatori stanno anche esaminando i collegamenti con un caso di persona scomparsa non risolto dal 1994, in cui il sospetto era stato precedentemente indagato.

Nelle prossime settimane saranno condotti numerosi interrogatori e le prove raccolte saranno esaminate con la collaborazione dell'Ufficio Criminale dello Stato della Baviera, è stato riferito.

Misure di Ricerca Ulteriori

Nel frattempo, sono state intraprese ulteriori misure di ricerca nella zona di Eggolsheim (distretto di Forchheim). Più di cento ufficiali, un elicottero della polizia, cavalli e cani sono stati coinvolti.

La donna di 33 anni è scomparsa dal 1° agosto. Secondo le informazioni della polizia, è stata vista l'ultima volta a Eggolsheim e stava visitando l'uomo di 73 anni. Quando gli investigatori hanno verificato questo, hanno trovato "incoerenze che hanno portato a un forte sospetto di colpevolezza", ha dichiarato un portavoce della polizia.

Il sospetto e la donna di 33 anni sono stati in contatto per diverse settimane nell'ambiente del lavoro sessuale. Gli investigatori sperano ora in ulteriori indizi da questa area.

Il sospetto, un uomo di 73 anni della zona di Forchheim, è attualmente in custodia per il suo presunto coinvolgimento nella scomparsa della donna. Inoltre, sono state intraprese ulteriori ricerche a Eggolsheim, che fa parte della zona di Forchheim.

Leggi anche: