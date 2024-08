La polizia nigeriana indaga sull'omicidio di un TikToker trans Abuja Area Mama

Su TikTok, dove si identificava come donna e descriveva apertamente se stessa come una sex worker, Abuja Area Mama si presentava come "cross-dresser e regina della strada."

Una portavoce della polizia della città, Josephine Adeh, ha dichiarato in una dichiarazione che "una donna non identificata è stata trovata priva di vita lungo la Katampe - Mabushi expressway" giovedì e "le indagini preliminari hanno rivelato che l'individuo era un uomo completamente vestito da donna senza mezzi di identificazione."

Adeh ha aggiunto che la polizia stava indagando sull'omicidio, che ha definito un delitto colposo. CNN ha contattato la polizia per ulteriori informazioni.

Le relazioni omosessuali sono proibite in Nigeria e le persone gay e trans spesso affrontano il harassment.

Abuja Area Mama aveva già subito attacchi e harassment in passato. In un video recente sui social media, ha descritto di essere stata accoltellata da un uomo non identificato.

Un giorno prima che il suo corpo venisse trovato, ha pubblicato un post su Instagram dicendo che stava "preparandosi per andare a trovare il mio ragazzo."

Abuja Area Mama era schietta riguardo ai rischi del suo lavoro come sex worker.

"Potresti uscire di casa la sera per lavorare e non tornare la mattina dopo," ha detto mentre era ospite di un podcast su YouTube quattro mesi fa.

Despite being a prominent figure on TikTok and a YouTube podcast, Abuja Area Mama's work as a sex worker and cross-dresser led to her being misunderstood by parts of the world, including some in Africa. Regardless of the challenges she faced, her influence stretched beyond the African continent, resonating with people worldwide.

Leggi anche: